Nur noch bis Donnerstagabend können sich Kunden bei der Deutschen Bank und der Postbank höhere Zinsen sichern. Danach wird das Angebot gestrichen. Worauf Kunden jetzt beim Tagesgeld und Festgeld achten müssen und welche Zinsen ab Freitag gelten.

"Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung wird die Deutsche Bank das Fresh Money-Angebot für Deutsche Bank FestzinsSparen ab dem 18. Oktober 2024 pausieren", schreibt die Deutsche Bank und überrascht Kunden damit kurzfristig. Auch bei der Deutsche Bank Tochter der Postbank gilt dies für das Postbank Zinssparen. Die hohen Zinsen können sich Anleger dabei nur noch am heutigen Donnerstag sichern. Doch was bedeutet dies für das Tagesgeld und Festgeld bei der Deutschen Bank und der Postbank?

Tagesgeld und Festgeld bei Deutscher Bank und Postbank in Gefahr?

Die hohen Zinssätze von 3,0 Prozent für Neugeld bei der Postbank auf dem Postbank Zinssparen endet somit am 17. Oktober. Ab dem 19. Oktober gibt es die standadisierten Zinsen von 2,60 Prozent p.a. für 12 Monate beim Festgeld der Postbank. Hier können Sparer sich noch das hohe Festgeld bis 17. Oktober sichern

Und auch beim Festgeld der Deutschen Bank gilt, dass sich Kunden nur noch am 17. Oktober den hohen Zinssatz von 3,0 Prozent auf dem FestzinsSparen sichern können. Hier gilt ebenfalls, dass der Standard-Zins von 2,40 Prozent p.a. für 12 Monate ab dem 19. Oktober gilt.

Die Deutsche Bank und die Postbank schreiben, dass man damit auf die aktuelle Zinsentwicklung eingeht.

Doch was bedeutet dies für die Zinsen auf dem Tagesgeld der beiden großen Banken?

Das sollten Anleger jetzt bei den Zinsen beachten

Die Tagesgeld-Angebote der beiden großen Banken scheinen davon noch nicht betroffen zu sein. Doch sollte die EZB am heutigen Donnerstag wie erwartet die Zinsen weiter senken, so dürften insgesamt in Deutschland auch die Tagesgeld-Zinsen wieder auf breiter Front sinken.

Anleger haben jetzt also noch kurz Zeit, sich höhere Zinsen beim Tagesgeld und beim Festgeld zu sichern. Es dürfte ratsam sein, dies zu tun, um den Kürzungen der Banken zuvorzukommen. ImBÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich finden Sie aktuell attraktive Angebote.

Für Anleger und Sparer ist dabei noch wichtig: "Voraussichtlich im November 2024 wird die Deutsche Bank die Fresh Money-Aktion des FestzinsSparens erneut mit einer aktuellen und marktgerechten Kondition wieder starten", schreibt die Deutsche Bank. Gleiches gilt für die Postbank. Alle Hoffnung ist damit noch nicht verloren, doch die Frage ist, ob die Zinsen und Konditionen dann besser sein werden als heute.

