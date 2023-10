Tatsächlich ist es noch nicht zu spät, bis Weihnachten oder zumindest bis Jahresende, noch ein kleines Vermögen an Tagesgeld-Zinsen einzunehmen. Wir zeigen, welche Banken ihre Zinsen monatlich auszahlen und wie viel Geld Sie auf dem Tagesgeld für 500 Euro Zinsen brauchen.

Wer jetzt noch bis zum Jahresende 500 Euro Zinsen auf dem Tagesgeld vor Steuern verdienen möchte, der hat jetzt tatsächlich noch die Chance dazu. Es sind noch 2,5 Monate bis zum Jahresende und so lassen sich sogar noch effektiv 0,8 Prozent Zinsen verdienen. Wie das geht und wie viel Geld Sie dafür bei Suresse, TF Bank, Volkswagen Bank und Comdirect jetzt brauchen.

500 Euro Tagesgeld-Zinsen bis Jahresende verdienen

Denn weiterhin bieten viele Banken hohe Tagesgeld-Zinsen an. Aktuell steht die Suresse Bank - eine Tochter der spanischen Santander - an der Spitze des BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleichs. Die Suresse Bank bietet Neukunden für die ersten sechs Monate 4,05 Prozent Zinsen p.a. bis einer Million Euro Anlagesumme. Nach den sechs Monaten sinkt der Zinssatz auf 2,80 Prozent. Allerdings wollen wir in diesem Artikel ja nur schauen, wie viele Zinsen man noch bis Jahresende bekommt. Und das sind 0,84 Prozent effektiver Zins bis Jahresende bei der Suresse Bank. Und weil die Suresse Bank wirklich jeden Monat die Zinsen bezahlt, können Sparer 59.500 Euro anlegen, um vor Steuern noch 500 Euro Zinsen ausgeschüttet zu bekommen. Wer weniger Geld zur Verfügung hat, der könnte etwa mit 30.000 Euro und rund 250 Euro Zinsen rechnen. Und hier geht es direkt zum Tagesgeld der Suresse Bank

Bei der Nummer 2 im Tagesgeld-Vergleich, der TF Bank, bekommen Anleger ebenfalls jeden Monat Zinsen. Für 6 Monate sind es effektiv 4,03 Prozent p.a. Einfachheitshalber haben wir auch hier mit 0,84 Prozent bis Jahresende gerechnet. So kommen Anleger bei der Bank aus Schweden auf ebenfalls 59.500 Euro, um bis zum Jahresende noch 500 Euro Zinsen auf dem Tagesgeld vor Steuern zu kassieren. Und hier geht es zum Tagesgeld der TF Bank

Wer aber lieber Tagesgeld-Zinsen aus Deutschland kassieren möchte, der kommt bei der Volkswagen Bank oder bei der Comdirect zum Zug. Die Volkswagen Bank bietet auf ihrem Tagesgeld ebenfalls monatliche Zahlungen und bei einem Zinssatz von 3,83 Prozent p.a. für 6 Monate sind es genau 0,8 Prozent Zinsen, die Kunden noch bis zum Jahreswechsel erhalten. Somit müssten Sparer 62.500 Euro auf dem Tagesgeld der Volkswagen Bank anlegen. Und hier geht es zur VW Bank

Schlussendlich bekommen Neukunden bei der Comdirect 3,77 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld p.a. für die ersten 6 Monate. Dies macht 0,78 Prozent für 2,5 Monate. Allerdings zahlt die Comdirect noch einmal im Quartal aus, weswegen sich Sparer bis zum Jahresende gedulden müssen. Bei der Comdirect brauchen Sparer somit 64.100 Euro für 500 Euro Zinsen vor Steuern auf dem Tagesgeld bis Jahresende. Hier geht es zur Comdirect

