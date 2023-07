Die Zinsen sind in den vergangenen Monaten mit Rekordtempo gestiegen, was vor allem bei Tages- und Festgeldern deutlich wurde. Allerdings könnte es jetzt damit erst einmal vorbei sein.

Die Zinsen sind in einem Rekordtempo von der EZB angehoben worden, was vor allem daran lag, dass die eigentlich temporäre Inflation länger blieb als erwartet. Jetzt droht allerdings die Wirtschaft wegen der hohen Zinsen an die Wand zu fahren – bedeutet dies also vorerst keine steigenden Zinsen bei Tages- und Festgeld mehr?

Wirtschaftsweiser spricht von Zinspause

Nach acht Zinserhöhungen in Folge werden nämlich die Sorgen immer größer, dass die Folgen der schnellen Anhebung noch nicht einmal ansatzweise durchgeschlagen sind. So betonte der "Wirtschaftsweise" Achim Truger, dass es jetzt Zeit für eine Zinspause sei. Von ihm hieß es:

"Da noch draufzusatteln, ist riskant."

Besonders kritisch sieht Truger zudem, dass die deutsche Wirtschaftsleistung auch 2024 womöglich unter dem Vorkrisenniveau von 2019 liegen wird. Dementsprechend forderte der Experte eine Pause der Zinsanhebungen, um die Wirkung der bisherigen Maßnahmen abschätzen zu können.

Keine steigenden Zinsen bei Tages- und Festgeld mehr?

Während das allerdings für die Aktienmärkte sehr positiv sein dürfte, bedeutet das für Tages- und Festgeldsparer vor allem eines: steigende Zinsen bei Tages- und Festgeldangeboten dürfte es vorerst nicht mehr geben

Gerade die Festgeldzinsen könnten sich deutlich absenken, da der nächste logische Schritt nach einer Stabilisierung der Zinsen deren Senkung wäre, sollte keine neue Inflationswelle erfolgen.

Dementsprechend wäre es für Sparer sinnvoll sich vielleicht gegen Ende des Zinserhöhungszyklus noch ein solches Angebot zu guten Konditionen und hohen Zinsen zu sichern.

Aber auch beim Tagesgeld kann das Wahrnehmen von Sonderaktionen wie dem sechsmonatigen 3,5 Prozent Zinsangebot der ING durchaus Sinn ergeben.

