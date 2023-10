Auf Autofahrer kommen 2024 „historische“ Beitragserhöhungen zu. Welche Tarife besonders betroffen sind, was Betroffene jetzt tun können





Neuer Preisschock in der Kfz-Versicherung: Die Hannover Rück, größter Kfz-Rückversicherer in Deutschland, rechnet mit deutlich höheren Versicherungsprämien für die Autofahrer in Deutschland im kommenden Jahr. „Überdurchschnittlich stark steigende Ersatzteil- und Reparaturkosten sowie gestiegene Schadenfrequenzen führen zu massiven Verlusten und belasten die Profitabilität der Kfz-Versicherer weiterhin stark“, sagte Hannover-Rück-Experte Michael Pickel bei einem Branchenkongress in Baden-Baden. Steigende Preise in der Kfz-Versicherung seien daher „unausweichlich, um aus der Verlustzone zu kommen und das Geschäft langfristig wieder auf die Beine zu stellen".



Nach Angabe des Vergleichsportals Verivox sind die Kfz-Versicherer bereits mit stark erhöhten Preisen in die diesjährige Wechselsaison gestartet. „Wir erleben Preisanstiege in historischem Ausmaß“, heißt es bei Verivox. Die Preisanhebungen lägen demnach zwischen zwölf und 16 Prozent, je nach Versicherungsart. So würden vor allem die bisher günstigen Vollkasko-Tarife um bis zu 16 Prozent teurer. Teilkasko und günstige Haftpflicht-Tarife lägen um elf bis zwölf Prozent über dem Vorjahr. Verivox rät, gegebenenfalls den Anbieter zu wechseln, um von Neukunden-Rabatten zu profitieren. Wechsler könnten so bis zu 30 Prozent sparen.

