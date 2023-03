An den Märkten wird heftig spekuliert, was die FED und Jerome Powell heute Abend für einen Zinsschritt verkünden werden. Doch was bedeutet ein Ausbleiben der Erhöhung oder sogar eine kommende Senkung für Aktien, Gold und Kryptowährungen?

Vor einem Monat ging man noch zu 75 Prozent von einer Erhöhung um 50 Basispunkte aus und zu 25 Prozent von einer um 25 Basispunkte. Allerdings lag zwischen dieser Einschätzung und heute die amerikanische Bankenkrise. Inzwischen geht der Markt mehrheitlich von 25 Basispunkten aus und ein kleiner Teil glaubt sogar an keinen Zinsschritt, sowie bald kommende Zinssenkungen.

Doch wie würden sich beide Szenarien auf Aktien, Gold, Kryptowährungen und Co. auswirken?

Das bedeutet die Fed Entscheidung für Aktien

Für Aktien dürfte sich eine Erhöhung um 25 Basispunkte nicht als ein besonderes Ereignis anfühlen, denn dieser Schritt ist zu 90 Prozent eingepreist, zumindest wenn man den Versicherungsprämien auf das Fed Meeting glaubt.

Allerdings könnte ein Ausbleiben einer Erhöhung und damit eine Zinspause der Fed schnell zu einer Rallye führen. Besonders wichtig wird aber sein, was Powell als seinen Zinsgipfel nennt und ob Anleger aufgrund der aktuellen Situation und den guten Inflationsrate noch in diesem Jahr mit Senkungen rechnen können. Sollte dies der Fall sein könnte sich der Markt kräftig erholen. Zudem gibt es aber auch das gegenteilige Risiko: Denn je nachdem, was Jerome Powell zu einer etwaigen Zinspause sagt, könnten die Märkte sich auch zu große Sorgen machen, warum die Fed die Zinsen nicht weiter anheben will und ebenfalls abverkaufen. Es bleibt also eine Gradwanderung.

Das bedeutet der Zinsschritt für Gold und Krypto

Während allerdings der Aktienmarkt mit beiden Entscheidungen leben kann, sieht das bei Gold und Krypto schon wesentlich schwieriger aus. Beide Assets haben im Zuge des Vertrauensverlustes in Banken stark an Zulauf gewonnen und sind entsprechend im Wert gestiegen. Lesen Sie dazu auch: Darum sind sie aktuell so eine gute Absicherung: Bitcoin, Ethereum und Kryptowährungen schlagen den Aktienmarkt

Ein Zinsschritt um 25 Basispunkte und ein vielleicht sogar höherer Zinsgipfel könnte dann aber eine Konsolidierung zur Folge haben. In einem Zinssenkung bzw. stabilen Szenario hingegen sind weitere Kursanstiege möglich.

Was wird die Fed tun?

Doch was die Fed am Ende tun wird, kann niemand mit Sicherheit vorher sagen. Die aktuellen Versicherungsprämien preisen für heute 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent und null Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent ein.

Schaut man aber etwas weiter, zum Beispiel Richtung Dezember diesen Jahres, so geht die partielle Mehrheit des Marktes von einer Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte vom aktuellen Niveau aus. Deswegen ist nicht nur der Schritt heute entscheidend, sondern auch wo Jerome Powell seinen neuerlichen Zinsgipfel setzt.

Genauer wissen, werden es Anleger heute Abend um 19 Uhr.

