Analysten raten ihren Anlegern eher selten zu verkaufen und doch stufen immer mehr Marktbeobachter von Goldman Sachs, Morgan Stanley und Co. diese zehn Aktien jetzt mit “Sell” ein. Ein klares Zeichen diese Papiere aus dem Depot zu werfen?

Während viele Analysten oftmals sehr bullisch sind und beim Kursziel nach oben über das Ziel hinausschießen, ist ein Verkaufsrating schon ein sehr klares Zeichen, dafür, dass etwas nicht so läuft wie geplant. Gerade nach der Pleite der SVB und der Angst vor einer neuen Finanzkrise empfehlen Marktbeobachter einige Aktien zum Verkauf. Gerade deshalb sollten Anleger aufpassen, denn diese Papiere könnten sehr schwer getroffen werden.

Diese 10 Aktien jetzt dringend verkaufen?

Dabei handelt es sich vor allem um Titel, die schon mehrmals abgestuft wurden. Zudem sind es Aktien, die in der aktuellen Situation das Potenzial haben, noch mal deutlich schlechter abzuschneiden. Aus dem S&P 500 sind es folgende Werte, welche in den vergangenen Tagen mehrmals von Analysten wie Goldman, Morgan Stanley & Co auf "Sell" gesetzt worden sind:



Principal Financial Group

T. Rowe Price

Lumen Technologies

Robert Half International

Franklin Resources

Clorox

Paramount Global

Consolidated Edison

Expeditors International of Washington

Snap-on

Diese Unternehmen kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, wobei auch mehrere Versicherer und Vermögensverwalter dabei sind. Allesamt haben sie aber hohe Schulden gemeinsam, die in einer Krise sehr unangenehm werden könnten.

Aktien jetzt verkaufen?

Doch wie damit umgehen, wenn Sie einen ihrer Werte jetzt in dieser Liste entdeckt haben? Sollten Sie ihn so einfach verkaufen?

Definitiv nicht. Zunächst einmal ist es wichtig, sich mit den Argumenten der Marktbeobachter auseinanderzusetzen, welche bekanntlich öfter falsch liegen. Außerdem sollten Anleger abklären, ob der eigene Investment-Case noch intakt ist – ist das der Fall ist ein Verkauf ohnehin nicht sinnvoll.

Trotzdem sollten Anleger regelmäßig ihre Positionen überprüfen, gegebenenfalls verkaufen oder neue hinzufügen. Gerade Krisen wie die jetzige bieten sich dafür an, da man das eigene Depot unter einem Stresstest erleben kann. Auch das Realisieren von Teil-Gewinnen kann mitunter nicht schaden.

Und lesen Sie auch: Auf diese Aktie setzen jetzt sowohl Warren Buffett, Bill Gates als auch Ray Dalio

oder: Diese US-Aktien sollten Sie jetzt verkaufen: Nvidia, Fedex, Snap und viele mehr