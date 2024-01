Einige beschwören bei der Inflation und bei den Zinsen eine zweite Welle. Doch können Tagesgeld und Festgeld tatsächlich nochmal steigen? Wir Sparer sich jetzt richtig verhalten, das verrät unser Zins-Experte.

Schaut man sich die Inflation in den USA in den berrüchtigten 1970er-Jahren an, so gab es nach dem ersten starken Inflations- und Zins-Anstieg noch einen zweiten. Aktuell verläuft die Kurve der Inflation und der Zinsen in den USA erstaunlich ähnlich wie damals. Dies veranlasst viele nun dazu, zu behaupten, auch jetzt stünde man vor einem zweiten Anstieg mit wieder höherer Inflation, höherer Zinsen und somit auch höherem Tagesgeld und Festgeld. Doch was ist da dran?

https://www.ing.com/Newsroom/News/Inflations-second-wave-Are-we-really-watching-a-70s-rerun.htm Inflation

Steigen Tagesgeld und Festgeld jetzt nochmal?

Im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE verrät unser Zins-Experte Matthias Fischer, was er von einer zweiten Welle bei den Zinsen hält: "Sagen wir mal so: Die Inflation könnte wieder zulegen oder sich zumindest auf hohem Niveau stabilisieren. Das ist momentan der Trend, den man so bei den letzten US-Inflationszahlen gesehen hat. Denn vor allem im Bereich der Dienstleistungen - das ist so ein Segment, wo die FED, also die US Notenbank, besonderen Wert darauf legt, dass sich die Inflation auf einem relativ hohen Niveau einpendelt - ist dies zu sehen. Ein hohes Niveau ist zwar nicht unbedingt positiv, das heißt sie steigt zwar nicht mehr, aber im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass sie nicht mehr fällt. Und diese Stabilität könnte zumindest dafür sorgen, dass die Leitzinsen in den USA nicht so schnell sinken, wie es bisher so erwartet wird."

Unser Experte Matthias Fischer erwartet also erstmal nicht, dass es nochmal eine zweite Welle bei den Zinsen gibt. Zudem ist für das Tagesgeld und Festgeld in Deutschland ja auch nicht die Inflation oder der Zins in den USA entscheidend, sondern die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank EZB. Und diese tagt am 25. Januar erneut. Was Matthias Fischer dann erwartet, welche Angebote sich Sparer jetzt beim Tagesgeld und Festgeld sichern sollte und welche Aktion es jetzt bei der Sparkasse gibt, das erfahren Sie jetzt im neuen Video:

Und lesen Sie auch: Bis zu 11,28 Prozent p.a. Zinsen mit der Bayer-Aktie verdienen – Lohnt sich das?

oder: Trade Republic, Scalable, Finanzen.net Zero – Jetzt bei den besten Brokern Deutschlands ein Konto eröffnen?