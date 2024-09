Die beliebten Neobroker Scalable Capital und Trade Republic könnten bald in Deutschland neue massive Konkurrenz bekommen. Denn laut aktuellen Gerüchten dürfte der Bankenschreck schlechthin damit beginnen, ein Angebot ähnlich zu dem der beiden günstigen Anbieter auszurollen.

Revolut gilt weltweit als der Bankenschreck. Die beliebte Online-Bank überzeugt durch einfache Anwendbarkeit und niedrige (teils nicht vorhandene) Gebühren. Doch neuen Gerüchten zufolge könnte der Anbieter bald auch zum Problem von Scalable Capital und Trade Republic werden.

Neuer Neobroker rollt auf Deutschland zu

Denn wie es über Bloomberg heißt, will Revolut international damit starten, neben dem klassischen Bankengeschäft auch verstärkt das Geschäftsfeld der Neobroker zu bespielen. Aktuell laufen hierzu noch Tests in verschiedenen Ländern.

Grund für die plötzliche Neuausrichtung der in Deutschland lizenzierten Bank sind unter anderem die Zinssenkungen. Letztere sollen in den kommenden Monaten massiv Anleger an die Märkte zurücktreiben, hieß es.

Bis Ende des Jahres soll dann Revolut Invest an den Start gehen, wobei zunächst um die 5.000 Vermögenswerte handelbar sein sollen. Ziel davon ist zunächst, das Geschäft des amerikanischen Anbieters Robinhood zu attackieren, aber auch in Deutschland dürfte diese Einführung seine Spuren hinterlassen.

Konkurrenz für Scalable Capital oder Trade Republic?

Doch sorgen, dass sie das vielleicht beste Angebot verpassen, müssen sich Anleger momentan noch nicht machen. Mit Blick auf die BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich bleiben Scalabe Capital und Trade Republic mit ihrer Vielzahl an Funktionen und Angeboten die definitiven Platzhirsche.

Wie bei der kürzlich eingeführten Broker-Dienstleistung der Neobank N26 bleibt zunächst abzuwarten, wie sich das von Revolut auf den Markt kommende Produkt entwickelt. Hier gibt es derweil noch zu den Top-Angeboten in der Branche einiges an Aufholpotenzial.

