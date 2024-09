Diese Aktien sind in den vergangenen Jahren massiv unter die Räder gekommen. Doch neue Nachrichten haben die Situation in diesem Markt plötzlich komplett auf den Kopf gestellt. Kommt jetzt bei diesen Aktien die Rallye, mit der überhaupt niemand rechnet?

Chinesische Aktien, ein Thema dem Anleger in den vergangenen Jahren zunehmend aus dem Weg gegangen sind. Nicht nur die Regulierungen der Partei haben seit 2021 die Werte wie eine Tencent unter Druck gesetzt, sondern zusätzlich hat eine Immobilien- und Wirtschaftskrise für massive Belastung gesorgt.

Doch nun könnte ausgerechnet bei diesen Aktien die Rallye starten, obwohl niemand damit rechnet.

Kommt bei diesen Aktien die Rallye mit der keiner rechnet?

Denn um das Wachstumsziel der Partei zu erreichen, hat die Regierung in Peking angekündigt, ein Konjunkturpaket zu starten, das es in sich hat. So werden unter anderem die Zinsen in China drastisch gesenkt, Liquiditätshilfen ausgegeben, notleidende Kreditnehmer entlastet und von halbstaatlicher Stelle Aktien gekauft.

Für die Aktien aus China, die aktuell mit der Wirtschaftskrise im Land zu kämpfen haben, könnte dies ein Befreiungsschlag sein. Letzterer machte sich nach der Ankündigung bereits in den Kursen von Alibaba, JD.com und anderen Titeln mit deutlichen Kurssprüngen deutlich.

Doch laut den Analysten winkt aktuell noch viel mehr Potenzial bei diesen Aktien, deren Rallye kaum jemand so schnell erwartet hat.

Analysten sehen bei diesen Aktien bis zu 62% Kurspotenzial

So sehen die Marktbeobachter für diese chinesischen Bluechip-Werte bis zu 62 Prozent an Kurspotenzial in der Konsensschätzung. Hier kann sich auch ein Blick für Anleger lohnen.

Alibaba – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 22 Prozent

Tencent – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 12 Prozent

Baidu – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 36 Prozent

Xiaomi – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 14 Prozent

JD.COM – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 16 Prozent

PDD Holdings – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 62 Prozent

Meituan – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 22 Prozent

