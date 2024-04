Ein neuer Anbieter ist in den Wettbewerb der Neobroker in Deutschland eingetreten und macht jetzt Scalable Capital und Trade Republic Konkurrenz. Diese Konditionen bietet der neue Player jetzt für Kunden:

Scalable Capital und Trade Republic liefern sich im deutschen Neobroker Markt aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit spannenden Angeboten wie der Trade Republic Karte uvm. Doch nun steigt ein neuer Player in das Renne um deutsche Anlegergelder ein und könnte zu einer ernsthaften Konkurrenz für die beiden Anbieter werden.

Konkurrenz für Scalable und Trade Republic kommt

Die Rede ist dabei von der besonders bei Privatkunden beliebten N26 Bank. Nachdem das Fintech bereits die Banking-Welt in den vergangenen Jahren auf den Kopf gestellt hat, will man nun ebenfalls im Bereich von Brokerage & Depots aktiv werden.

So kündigte die N26 in dieser Woche den Launch einer neuen Depotfunktion für Kunden der verschiedenen N26-Kontomodelle an (mehr Details dazu gibt es hier). So sieht die konkrete Angebotspalette aus:

Das bietet die N26 Bank als Neobroker

Anleger, die ein Konto bei der N26 besitzen, können ab sofort den Handel mit über 300 Aktien und ETFs beginnen. Dabei können Kunden schon ab einem Euro investieren und zahlen pro Trade günstige 0,90 Euro Ordergebühr. Ein zusätzliches Verrechnungskonto zum Depot gibt es übrigens nicht – die Kaufbeträge werden direkt vom Verrechnungskonto abgebucht.

Für Anleger, die die Kontenmodelle “You” oder “Metal” nutzen, gibt es zusätzlich fünf bzw. 15 Gratistrades pro Monat.

Kann die N26 mit Scalable und Trade Republic mithalten?

Grundsätzlich ist das Angebot der N26 mit 0,90 Euro pro Order sehr günstig, allerdings fehlt bisher eine größere Produktpalette und die Möglichkeit für kostenlose Sparpläne. Es ist davon auszugehen, dass das Angebot des Fintechs in den kommenden Monaten und Jahren deutlich erweitert wird.

Eine Konkurrenz zu Scalable Capital (zum Angebot geht es hier) oder zu Trade Republic (zum Angebot geht es hier) ist die N26 damit bisher freilich noch nicht. Aber besonders für Anleger, die jetzt Banking und Wertpapierhandel verbinden wollen, kann sich eine Eröffnung lohnen.

Hier geht es zum Angebot der N26

Nicht das passende Angebot für Sie? Dann werfen Sie jetzt einen Blick in den BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich.

Lesen Sie ebenfalls:

200 Euro Bonus, 3,75 Prozent Tagesgeld Zinsen und kostenlose Sparpläne bei der Consorsbank