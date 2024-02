Wer mit dem Besparen von Aktien und ETFs anfangen bzw. endlich weniger Kosten bezahlen will, der sollte einen Blick auf die aktuell besten Neobroker Deutschlands mit exzellenten Konditionen werfen:

In Deutschland ist die Produktpalette an Angeboten für Wertpapierdienstleistungen sehr hoch. So gibt es einige Offerten, speziell von Neobrokern, die extrem günstig und attraktiv erscheinen, während andere so horrend teuer sind, dass sie aus vergangenen Jahrzehnten stammen könnten.

Kostenlos ETFs besparen und Aktien handeln

Dementsprechend lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die aktuellen Angebote am Markt zu werfen und zu vergleichen, um am Ende des Tages nicht zu viel zahlen zu müssen. Besonders die Neobroker mit Topauszeichnung aus dem BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich können dabei interessant sein:

Neobroker Angebot: Scalable Capital

Scalable Capital verfügt über ein breites Produktangebot nicht nur in Bezug auf Aktien und ETFs, sondern ebenfalls im Bereich Wertpapierkredite und Vermögensverwaltung.

Außerdem sind bei dem Broker mehr als 2500 ETFs sparplanfähig und gebührenfrei. Letzteres gilt ebenfalls für mehrere 1000 Einzelaktien. Der Handel kostet allerdings 0,99 Euro Ordergebühren, wobei Anleger durch das monatliche Bezahlen einer Trading-Flatrate bei häufigen Transaktionen sparen können.

Neobroker Angebot: Trade Republic

4,0 Prozent Zinsen, tausende kostenlose ETF-Sparpläne und die Möglichkeit Aktien, Anleihen, Derivate uvm. für einen Euro Ordergebühren zu handeln – das ist das Angebot von Trade Republic.

Obendrein hat der Broker mit neu erhaltener Vollbanklizenz auch eine Bezahlkarte eingeführt, die Kunden ein Prozent Saveback im Monat auf Ausgaben bis 1500 Euro einbringt.

Neobroker Angebot: Finanzen.net zero

Wer wirklich komplett kostenlos Aktien und ETFs handeln bzw. besparen will, der sollte einen Blick auf den Finanzen.net zero Broker werfen. Dieser bietet Anlegern nicht nur ein großes Sparplanuniversum, sondern die Möglichkeit ab 500 Euro Ordervolumen ohne Gebühren zu handeln.

Darunter fällt lediglich ein Mindermengenzuschlag von einem Euro je Transaktion an. Zudem kann man bei finanzen.net Zero schweizer Aktien handeln, was aktuell noch ein seltenes Angebot ist.

