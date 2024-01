Die Commerzbank hat es am Wochenende verkündet: Die Onvista Bank wird mittelfristig ihre Tore für Kunden schließen. Das müssen Anleger jetzt wissen und diese attraktiven Angebote gibt es jetzt für Kunden als Ersatz:

In Zukunft will sich die Commerzbank auf eine zwei Marken Strategie mit Commerzbank und Comdirect konzentrieren, so eine Mitteilung vom Wochenende. Dies bedeutet unter dem Strich, dass die Onvista Bank laut der Mutter mittelfristig schließen wird. Bis 2025 soll der Prozess abgeschlossen werden.

Onvista-Broker schließt: Diese attraktiven Angebote gibt es jetzt für Kunden

Für Kunden bedeutet das eine Menge Aufwand, denn die Wertpapiere und Salden werden nicht automatisch zur Comdirect oder Commerzbank übertragen. Anleger müssen ein neues Depot eröffnen, einen Wertpapierübertrag starten usw.

Dementsprechend kann es sich lohnen, die aktuellen Angebote der Broker zu vergleichen. Dazu können Anleger einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Broker Vergleich werfen. Besonders diese drei Angebote könnten jetzt interessant sein:

Onvista-Alternative: Comdirect

Am naheliegendsten dürfte für Kunden vermutlich ein Wechsel zur anderen Commerzbank-Tochter Comdirect sein. Diese hat einige Kunden bereits via Mail über die Möglichkeit eines Wechsels benachrichtigt und 100 Euro Prämie für die Neueröffnung und den Übertrag bis 31.01. geboten.

Zudem bietet die Comdirect Kunden aktuell 3,75 Prozent Zinsen, mit dem zusätzlichen Tagesgeld-Konto, sowie Zugang zu über 77 Börsen. Hinzu kommt ein vierstelliges Angebot von Sparplänen uvm.

Hier geht es zum Angebot der Comdirect

Onvista-Alternative: Consorsbank

Relativ ähnlich zum Angebot der Commerzbank-Tochter ist das Angebot der Consorsbank. Dieser Broker bietet eine kostenlose Depotführung, 12 Monate kostenfreie Sparpläne, ein Tagesgeld mit 3,5 Prozent Zinsen sowie den Zugang zu 33 Börsen weltweit.

Besonders interessant: Über die Börse Tradegate Exchange können Anleger bei der Consorsbank für 0,95 Euro Ordergebühr zuzüglich marktüblicher Spreads handeln.

Hier geht es zum Angebot der Consorsbank

Onvista-Alternative: Traders Place

Keine Depotgebühren, keine Ordergebühren über die Börse gettex oder über Baader sowie keine Gebühren für 500 ETF-, 100 Fonds- und 150 Aktiensparpläne bietet der Broker Traders Place. Hier können Kunden an 40 Weltbörsen Aktien, ETFs, Fonds, Optionsscheine, Zertifikate und Anleihen (und auch bald echte Kryptos) handeln.

Zudem können sich Anleger einen 100 Euro Bonus bei vier Transaktionen über 200 Euro in den ersten 60 Tagen nach der Kontoeröffnung sichern.

Hier geht es zum Angebot von Traders Place

Onvista-Alternative: Trade Republic

Allerdings kann sich nach dem Ende von Onvista auch ein Wechsel zu einem Neobroker anbieten. Besonders interessant: Trade Republic. Dieser Anbieter offeriert Kunden die Möglichkeit über 10.000 Aktien zu 1 Euro Gebühren zu handeln und kostenfrei 2.400 ETFs zu besparen.

Gleichzeitig werden die Guthaben auf dem Verrechnungskonto mit 4,0 Prozent attraktiv verzinst. Außerdem bietet Trade Republic mit seiner neuen Debitkarte 1 Prozent Saveback auf die Transaktionen (mehr dazu hier).

Hier geht es zum Angebot von Trade Republic

