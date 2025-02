Die ING hat ein neues Angebot für ihr Tagesgeld gestartet. Bei dieser Kracherofferte von Deutschlands beliebtester Bank können jetzt auch Bestandskunden hohe Zinsen kassieren. So viele Prozente gibt es jetzt konkret, und das sollten Sie beachten.

Die ING ist die beliebteste Bank in Deutschland und offeriert regelmäßig attraktive Angebote für das eigene Tagesgeld. Allerdings gelten diese in den meisten Fällen nur für Neukunden, sodass bereits bestehende Nutzer in die Röhre schauen.

Allerdings hat es eine neue Offerte der ING in sich, denn mit dieser gibt es auch für Bestandskunden hohe Zinsen.

Tagesgeld mit hohen Zinsen für Neu- und Bestandskunden

Denn vom 06. Februar bis zum 24. Februar können bestehende Nutzer eines ING Extra-Kontos Gelder von anderen Banken einzahlen und erhalten auf diese im Zeitraum vom 01. März 2025 bis 30. Juni 2025 3,0 Prozent Zinsen. Das bedeutet unter dem Strich: Vier Monate attraktive Konditionen, ohne ein neues Konto zu eröffnen.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Aktion auf 250.000 Euro an Kapital, auf das es die Zinsen gibt, limitiert ist. Zudem liegt die Mindesteinlage bei 1.000 Euro – es sind auch mehrere Transaktionen in dem Zeitraum möglich, diese werden dann entsprechend verrechnet. Zudem gilt das Angebot nicht für Kunden, die in den vergangenen sechs Monaten ihr Konto eröffnet und/oder einen Aktionszins erhalten haben.

Lohnt sich das Kracherangebot für Bestandskunden?

Damit bietet die ING also auch für Bestandskunden hohe Zinsen, wenn sie neue Gelder einzahlen. Die Aktion ist dabei recht ähnlich zu der für Neukunden, wo es 3,0 Prozent Zinsen für die ersten vier Monate nach der Eröffnung gibt.

Dementsprechend kann die Offerte sowohl für bestehende Nutzer als auch Interessenten spannend sein und sich mit Blick auf die überall in Europa fallenden Zinsen für Tagesgelder lohnen. Zudem überzeugt die ING mit einer deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro.

Wer sich dieses Angebot allerdings nicht sichern kann oder will, der kann im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich nach potenziell besseren Offerten suchen.

