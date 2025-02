Bei diesem Angebot dürften Kunden jubeln. Statt mickriger Tagesgeldzinsen gibt es hier 4,0 Prozent für die ersten sechs Monate. Darüber hinaus winkt ein attraktives Sonderangebot mit 4% Cashback auf alle Einkäufe. Ist diese Offerte ein MUSS für Sparer?

Die Zinsen, die Sparer auf das Tagesgeld bekommen, gehen immer weiter zurück und attraktive Sonderangebote gibt es kaum. Doch dies könnte sich bald ändern, denn die BBVA, eine der größten Banken weltweit, strebt einen Start auf dem deutschen Markt an und das mit einem exzellenten Angebot.

Tagesgeld-Kracher: 4% Zinsen bei dieser Bank

Denn Berichten von Nutzern der Deal-Plattform “myDealz” zufolge wird die BBVA deutschen Neukunden ab dem Start am 01.07.2025 4,0 Prozent Zinsen als Eröffnungsprämie für die ersten sechs Monate zahlen. Spätestens muss dazu allerdings ein Konto bis zum 31.12.2025 eröffnet werden.

Darüber hinaus soll das Konto komplett kostenlos sein und eine Debit Mastercard enthalten. Mit dieser wird es Neukunden, dem Bericht zufolge, möglich sein, in den ersten sechs Monaten nach der Eröffnung ein attraktives Cashback von 4,0 Prozent auf alle Einkäufe bis maximal 200 Euro pro Monat zu verdienen.

Jetzt bei diesem Tagesgeld-Kracher zuschlagen?

Dementsprechend stellt die BBVA mit diesem Angebot alles an aktuellen Offerten am Markt in den Schatten. Allerdings müssen sich Kunden noch gedulden. Eine offizielle Ankündigung fehlt bisher noch, außerdem ist es noch einige Monate bis zum geplanten Start der BBVA in Deutschland hin.

Folglich müssen sich Kunden (vielleicht nur vorerst) mit schlechteren Tagesgeld-Angeboten begnügen. Die aktuell besten finden Sie im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich.

Übrigens: Wenn Sie auf der Suche nach einer Karte mit Cashback-Funktion sind, dann werfen Sie doch einen Blick auf das Angebot von Trade Republic. Hier erfahren Sie mehr.

