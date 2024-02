Diese deutsche Bank zahlt jetzt beim Tagesgeld einen Zinssatz von 5,00 Prozent p.a.: Was Sparer wissen müssen

Die Oldenburgische Landesbank (OLB) zahlt Neukunden beim Tagesgeld nun einen Zinssatz von 5,00 Prozent p.a. - das ist mit Abstand der höchste aktuell verfügbare Zinssatz beim Tagesgeld in Deutschland. Allerdings müssen Sparer gleichzeitig ein Girokonto eröffnen um in den Genuss der Spitzenzinsen zu kommen. „Voraussetzung für den Sonderzins von 5,00 % p.a. ist die Eröffnung eines Girokontos M, L oder XL über die OLB Banking App und die Eröffnung eines Tagesgeldkontos entsprechend den Bedingungen der Oldenburgische Landesbank AG innerhalb von 14 Tagen nach Eröffnung des Girokontos“ so die OLB in den Bedingungen.



Dabei gilt es zu beachten, dass bei den Girokonten monatliche Gebühren anfallen: Für das Girokonto M sind 6,90 Euro pro Monat fällig, bei L sind es 12,90 Euro und bei XL 18,90 Euro. Sparer sind deshalb gut beraten, vorher auszurechnen , ob sich die Offerte für sie auch wirklich lohnt. Denn der hohe Zinssatz gilt nur für drei Monate, dann sinkt er massiv ab auf den Satz der Bestandskunden, der nur bei 1,00 Prozent p.a. liegt. Die Anlagesumme für das Tagesgeldkonto ist auf maximal 50.000 Euro beschränkt.



Die OLB beschreibt sich selbst so: „Wir sind die Oldenburgische Landesbank AG, kurz: OLB, die profitabel wachsende Universalbank aus dem Nordwesten Deutschlands. Bundesweit und in ausgewählten europäischen Nachbarländern sind wir kompetenter und verlässlicher Berater, Begleiter und Finanzpartner unserer Kunden. Wir betreuen unsere Kundinnen und Kunden persönlich und über digitale Kanäle unter unseren beiden renommierten Marken OLB Bank und Bankhaus Neelmeyer.“ Die Oldenburgische Landesbank unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die pro Kunde einen Betrag von 100000 Euro absichert.

