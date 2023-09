Kreditkarten sind seit jeher ein Streitthema und viele fragen sich: brauche ich wirklich ein solches Produkt? Hier ist alles, was Sie zu Kreditkarten wissen müssen und wann es für Sie Sinn bzw. keinen Sinn hat, eine Kreditkarte zu beantragen.

Kreditkarten kann man von zwei Seiten sehen. Die Einen sind davon überzeugt, dass das Plastik eine dringende Notwendigkeit ist, die Anderen glauben darin einen der größten Vermögenskiller überhaupt gefunden zu haben. Doch was ist hier richtig und was ist falsch?

Vermögenskiller oder eine dringende Notwendigkeit?

Grundsätzlich gesehen sind Kreditkarten ein Zahlungsmittel, dass zu übermäßigem Konsum anregt und deshalb durchaus einige Menschen weg vom langfristigen Vermögensaufbau hinein in die Schulden führen kann.

Allerdings haben Kreditkarten auch gleichzeitig eine gewisse Notwendigkeit. So ist es kaum möglich einen Mietwagen in Europa ohne den Einsatz einer Kreditkarte zu bekommen. Außerdem verbessern Konsumenten bei regelmäßiger Volltilgung der Zahlungsbeiträge auch ihre Bonität bei Schufa & Co.

Wer braucht eine Kreditkarte und wer nicht?

Dementsprechend gibt es sowohl Vor- als auch Nachteile durch das Besitzen einer Kreditkarte. Doch wer braucht nun eigentlich eine Kreditkarte und wer nicht?

Grundsätzlich sollten nur die Menschen eine Kreditkarte besitzen, welche einen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld pflegen können. Denn das kleine Stück Plastikgeld kann schnell dazu führen, dass man sich in einer Schuldenfalle mit hohen Zinsen befindet, aus der man nicht wieder herauskommt.

Wer jedoch dieses Schicksal vermeiden kann, dem winken einige Vorteile wie zum Beispiel zusätzliche Versicherungen, Rabatte und Cashbacks je nachdem welche Karte genutzt wird.

Werfen Sie dazu einen Blick in den Börse Online Kreditkartenvergleich.

Kreditkarten können auch nützlich sein

Folglich bieten Kreditkarten auch Vorteile und können zusätzlich für kurzfristige unvorhergesehene Ausgaben genutzt werden. Doch Menschen mit wenig Disziplin im Umgang mit Geld sollten diesem Instrument lieber fern bleiben oder schrittweise lernen es sinnvoll zu benutzen.

So können etwa regelmäßige Ausgaben für Lebensmittel & Co. über eine Kreditkarte gelegt und mit einem festen Budget versehen werden.

Lesen Sie auch:

Visa versus Mastercard: Wer macht das Rennen?

Oder:

Sparen Sie sofort hunderte Euro, indem Sie Girokonto und Kreditkarte wechseln