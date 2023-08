Viele Girokonten und Kreditkarten sind viel zu teuer. Wer zu kostengünstige Alternativen wechselt, der kann sofort hunderte Euro im Jahr sparen und erhält sogar noch einen Bonus dazu. Wie das geht.

Laut Finanztip bezahlen Kunden im Mai 2023 in Deutschland etwa bei der Deutschen Bank für ein Girokonto und eine Kreditkarte bis zu 166,80 Euro. Bei der Commerzbank sind es bis zu 158,70 Euro für Girokonto und Kreditkarte, bei der Hamburger Sparkasse und dem "Joker"-Konto bis zu 155,40 Euro und bei der Berliner Volksbank bis zu 186 Euro.

Doch man muss nicht so viel Geld zahlen. Verbraucher können so hunderte Euro im Jahr sparen und erhalten bei einem Wechsel des Girokontos und der Kreditkarte teilweise sogar noch einen Bonus on top. Und so geht es:

Girokonto wechseln und bis zu 100 Euro Prämie bekommen

Wer sein Girokonto zu einem günstigeren Anbieter wechselt, der spart sich nicht nur teure Gebühren, sondern kann auch noch eine Prämie bekommen. Etwa die spanische Bank Santander bietet ein kostenloses Girokonto samt kostenloser Kreditkarte und zahlt aktuell (Stand 4. August 2023) sogar noch eine Prämie von 75 Euro für die Konto-Eröffnung. Verbrauchern hilft dabei der kostenlose Konto-Wechselservice, sodass man sich um möglichst wenig zu kümmern braucht. Hier geht es direkt zum Angebot.

Spannend: Auch die Norisbank bietet bei einem Wechsel zu ihnen eine Prämie von bis zu 100 Euro. Zudem ist auch in dem Girokonto-Angebot der Norisbank eine kostenlose Master-Kreditkarte integriert. Allerdings ist ein Geldeingang von mindestens 500 Euro im Monat nötig, damit das Konto kostenfrei genutzt werden kann. Und hier geht es zum Angebot.

Insgesamt wichtig: Auch wenn manche Angebote günstig erscheinen sollten Verbraucher darauf achten, dass keine versteckten Kosten für Geldabheben, Überweisungen oder Zusatzkarten anfallen. Einen guten Überblick über alle wichtigen Punkte zum Girokonto und weitere günstige Angebote erhalten Sie immer im BÖRSE ONLINE Girokonto-Vergleich.

Die besten kostenlosen Kreditkarten

Wer allerdings nur auf der Suche nach einer neuen kostenloses Kreditkarte ist, der wird ebenfalls bei uns fündig. Denn im BÖRSE ONLINE Kreditkarten-Vergleich finden Sie stets die besten kostenlosen Kreditkarten.

So gibt es etwa von N26 eine kostenlose Master-Debitkarte mit der man bei zahlreichen Geldautomaten auch Geld abheben kann. Zudem sollen keine weiteren Kosten beim Bezahlen im In- und Ausland anfallen. Hier geht es zum Angebot.

Und auch die Consors bietet eine ziemlich ähnliche Karte an. Hierbei handelt es sich aber um eine richtige Master Kreditkarte, mit der man an zahlreichen Stellen in Deutschland und im Ausland auch Geld abheben kann und bei der Zahlungen im Ausland keine Extra-Gebühren verursachen. Hier geht es zum Angebot.

Auch bei einer kostenlosen Kreditkarte ist es wichtig, auf die versteckten Kosten wie Gebühren bei Zahlungen oder beim Geldabheben zu achten. Insgesamt kann sich der Wechsel eines Girokontos und einer Kreditkarte aber sehr für das eigene Geld lohnen.

