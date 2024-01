Mit dieser Aktion des von BÖRSE ONLINE preisgekrönten Roboadvisors Growney können Sie langfristig in ETFs wie den MSCI World anlegen und sich gleichzeitig eine saftige Prämie von bis zu 1000 Euro sichern. So gehts:

Der Roboadvisor und Vermögensverwalter Growney ist aufgrund seines exzellenten Angebotes zum Testsieger des BÖRSE ONLINE Roboadvisor Vergleichs gekürt worden. Jetzt gibt es zusätzlich bei dem Roboadvisor eine Möglichkeit bis zu 1000 Euro an Prämie zu kassieren – egal ob für Neu- oder Bestandskunden.

Langfristig in ETFs anlegen und bis zu 1000 Euro Prämie kassieren

Hintergrund ist eine bis zum 31. Januar laufende Aktion von Growney, die Einzahlung der Kunden – genauer gesagt die Einmaleinlagen – mit einer Prämie belohnt. Anschließend muss das Geld mindestens ein Jahr in der gewählten Anlagestrategie bei Growney verbleiben, bevor eine Auszahlung des Bonus auf das Verrechnungskonto erfolgt.

Hier geht es zum Angebot von Growney

So erhalten Bestandskunden 1000 Euro Prämie

Für bereits bestehende Kunden bedeutet dies, dass man an der Bestandskundenaktion "BK1023" teilnimmt und gleichzeitig ein Depot vor dem 01.06.2023 eröffnet haben muss, damit eine Auszahlung des Bonus möglich ist. Ansonsten gibt es für Bestandskunden nichts zu beachten, außer dass sich die Prämie nach der Höhe der Einzahlung richtet:

Für 5.000 Euro Einzahlung gibt es 50 Euro Bonus

Für 15.000 Euro Einzahlung gibt es 150 Euro Bonus

Für 250.000 Euro Einzahlung gibt es 1.000 Euro Bonus

Hier geht es zum Angebot für Bestandskunden

1000 Euro Prämie und ETF-Sparen für Neukunden

Wenn Neukunden hingegen an dieser Aktion teilnehmen wollen, so sollten sie beachten, dass dies nur für diejenigen möglich ist, die vor dem 20.10.2023 noch kein Konto bei dem Roboadvisor hatten. Zusätzlich müssen Sie, um Anspruch auf den Bonus zu haben, bei der Depoteröffnung den Aktionscode „GROW1023“ angeben. Ansonsten gilt wie bei Bestandskunden die gleiche Prämienstaffelung:

Für 5.000 Euro Einzahlung gibt es 50 Euro Bonus

Für 15.000 Euro Einzahlung gibt es 150 Euro Bonus

Für 250.000 Euro Einzahlung gibt es 1.000 Euro Bonus

Hier geht es zum Angebot für Neukunden

Lohnt sich das Angebot, langfristig in ETFs anzulegen und bis zu 1000 Euro Prämie zu kassieren?

Allerdings dürften sich viele Anleger fragen: Lohnt sich das Angebot des Roboadvisors überhaupt? Die Antwort: für diejenigen, die Geldanlage nicht in die eigene Hand nehmen wollen, definitiv. Denn Growney bietet einen schnellen und einfachen Zugang zur kostengünstigen und wissenschaftlich basierten Anlage in die globale Weltwirtschaft über ETFs wie den MSCI World & Co.. Für Anleger, die sich also nicht ständig mit der Börse beschäftigen wollen, kann dieses Angebot sehr attraktiv sein.

Für Schnäppchenjäger, die nur auf die Prämie aus sind, könnte dieses Angebot allerdings nicht das richtige sein. Hintergrund: zu lange ist die verpflichtende Anlagedauer von einem Jahr.

Nicht das passende Angebot für Sie? Dann werfen Sie einen Blick in den BÖRSE ONLINE Roboadvisor Vergleich

