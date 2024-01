Wenn Sie jeden Tag nur fünf Euro einsparen, dann können Sie es allein dadurch zu einem Vermögen von 400.000 Euro für die eigene Altersvorsorge bringen. Wie das geht, erfahren Sie hier

Für viele Menschen erschient es unerreichbar ein Vermögen aufzubauen, um sich später keine Sorgen mehr um Rente und Ruhestand machen zu müssen. Die Wahrheit ist allerdings: Wer früh genug anfängt, der kann mit nur fünf Euro am Tag zu einem Portfolio von fast 400.000 Euro kommen.

Täglich fünf Euro sparen

Alles, was es dafür braucht, ist etwas Disziplin und Geduld. Denn tatsächlich sind fünf Euro am Tag viel schneller eingespart, als Sie vielleicht denken. Hier fünf Tipps, um fünf Euro am Tag einzusparen:

- Nicht in der Mittagspause auswärts essen oder abends Essen bestellen (selbst machen)

- keinen Kaffee oder sonstige Dinge To-Go mitnehmen (selbst machen)

- eine Steuererklärung abgeben (durchschnittliche Erstattung 1.100 Euro pro Jahr)

- unnötiges Abos kündigen und Versicherungen vergleichen

- Wechsel der Krankenversicherung

Aber wozu der ganze Aufwand? Was diese Ersparnis einbringen kann, zeigt die folgende Rechnung:

400.000 Euro für den Ruhestand

Geht man davon aus, dass die Einsparungen über 40 Jahre zu sieben Prozent Rendite (historischer Wert des MSCI World) in einem ETF-Sparplan angelegt werden, so ergibt sich ein Endkapital von 393.722 Euro. Eine stattliche Summe für fünf Euro am Tag also, die bei einer Entnahmequote von vier Prozent rund 1.300 Euro monatlich auf das Konto spült.

Wer allerdings keine 40 Jahre mehr hat, um anzusparen, der braucht die folgenden Sparraten pro Tag, je nach Anlagehorizont:

15 Jahre: 41 Euro

20 Jahre: 25 Euro

25 Jahre: 16 Euro

30 Jahre: 11 Euro

35 Jahre: 7 Euro

