"Die Steuern in Deutschland müssen runter", sagt Reiner Holznagel, der Präsident des Bund der Steuerzahler. Dabei fehle der Ampel-Regierung beim aktuellen Haushalt zwar Geld und es gebe Luftbuchungen, doch "immer mehr Steuern sind nicht die Lösung." Was er stattdessen vorschlägt.

"Haushaltsberatungen sind immer schwierig und finden natürlich auch in mehreren Wellen statt. Wir haben dieses Mal das Problem, dass die Regierungskoalition sich überhaupt nicht einig sind", sagt Reiner Holznagel, Präsident des Bund der Steuerzahler.

Deutscher Haushalt ist wegen Luftbuchungen wie "Schweizer Käse"

"Und die Einigung, die jetzt auch im Kabinett beschlossen worden ist, sieht sehr viel Luftbuchungen vor. Wir wissen nicht genau, was damit gemeint ist. Also im Fachjargon heißt das, Minder- und Mehrausgaben. Das heißt, global stellt man mal 15 Milliarden Euro als sogenannte Minderausgabe in den Haushalt. Das ist, wie beim Schweizer Käse, ein Loch, wo wir nicht genau wissen, was das bedeutet. Und das Gleiche kommt natürlich auch bei den Mehrausgaben vor. Das heißt, viele einzelne Etats sind nicht bis ins letzte Komma unterlegt und müssen dementsprechend noch mal nachjustiert werden", sagt Holznagel.

Dabei irritiere ihn in Deutschland, dass sehr viele Stellen und Personen immer nach mehr Steuern und Steuererhöhungen schreien würden, um Ungleichgewichte auszumerzen. "Aber so funktioniert das nicht", sagt Holznagel. Was er stattdessen vorschlägt:

"Nicht mehr Steuern sind die Lösung, sondern weniger"

So sagt Reiner Holznagel im Interview mit BÖRSE ONLINE: "Wir müssen wesentlich mehr die Unternehmen fit machen, im internationalen Wettbewerb standzuhalten." Zwar sage die Politik immer, dies sei der Fall, doch da mache sie sich laut Holznagel etwas vor. "Wir brauchen viel größere und tiefgreifende Reformen, insbesondere auch bei der Einkommenssteuer", sagt der Steuer-Experte.

Insbesondere müsste man in Deutschland über den Einkommenssteuertarif sprechen und den deutlich reformieren. Insgesamt müssten die Menschen mehr netto vom brutto haben und die Steuern müssten gesenkt werden. So fügt Holznagel hinzu: "Und das, glaube ich - und man es an dieser Stelle auch deutlich sagen - ist nicht immer ein politisches Problem, sondern eben auch ein gesellschaftliches Problem. Es hat sich in vielerlei Hinsicht eingebürgert, dass wir meinen, wir müssen noch mehr besteuern. Wir meinen die Reichen zahlen alle zu wenig Steuern. Das ist aber praktisch nicht der Fall und wir müssen an dieser Stelle eben deutlich machen, dass Steuersatzsenkungen in vielen Fällen zu einer Verbreiterung der Einnahmesituation führen, weil Steuersatzsenkungen die Wirtschaft stimulieren, das BIP auch dementsprechend ankurbelt und am Ende der Staat mehr Geld zur Verfügung hat."

Warum es laut Reiner Holznagel Hoffnungen bei der Grundsteuer gibt, welche Punkte bei der Steuer alle Steuerzahler unbedingt beachten müssen und warum es so viele Löcher im Deutschen Haushalt gibt, das verrät der Experte jetzt im neuen Video bei BÖRSE ONLINE.

