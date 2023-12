Die Zinsen für Lebensversicherungen steigen weiter an und das trotz ausbleibender weiterer Erhöhungen der EZB. Doch lohnt sich jetzt wieder der Abschluss einer Lebensversicherung? Und mit wie viel Zinsen können Sparer rechnen?

Auch auf den Bereich Lebensversicherung schlagen mehr und mehr die höheren Zinsen der Europäischen Zentralbank durch. Die Versicherer finanzieren dies primär mit dem Kauf höher verzinster Anleihen und geben auch Anhebungen an die Millionen deutschen Kunden weiter. So bekommen die Kunden des größten deutschen Lebensversicherers Allianz Leben im kommenden Jahr erneut höhere Zinsen gutgeschrieben.

Mehr Geld für Millionen Deutsche: Zinsen für Lebensversicherung angehoben

So erhöht der Marktführer Allianz Leben zum zweiten Mal in Folge die Verzinsung von Lebensversicherungen. "Der Zins ist zurück. Davon profitieren alle Angebote", sagte Vorstandsmitglied Volker Priebe am Montag. Bei klassischen Lebens- und Rentenversicherungen steigt die laufende Verzinsung im kommenden Jahr im Schnitt auf 2,7 Prozent nach zuletzt 2,5 Prozent, wie der Branchenprimus mitteilte. Beim neueren Modell mit abgespeckter Garantie geht es von 2,6 Prozent auf 2,8 Prozent nach oben. Bereits für 2023 hatte die Allianz Leben die Verzinsung des Altersvorsorgeklassikers heraufgesetzt.

Lebensversicherungskunden, deren Vertrag 2024 ausläuft, können mit einer Gesamtverzinsung einschließlich Schlussüberschuss von 3,5 Prozent (Zuletzt: 3,2 Prozent) für klassische Produkte rechnen. Bei dem Modell mit abgespeckter Garantie sind es 3,8 Prozent (3,5 Prozent). In zwei Jahren ist sei das ein Anstieg um 0,6 Prozentpunkte.

Volker Priebe sprach im Reuters-Interview von einem "starken Signal an den Markt". Mit den Zinsangeboten der Banken lasse sich eine Lebensversicherung nicht vergleichen. "Wir geben schließlich nicht nur kurzfristig Konditionen als Lockangebote an Neukunden." Einen Anstieg von Kündigungen bestehender Verträge in Zeiten hoher Inflation stellt Priebe bislang nicht fest. "Wir sehen bei den Stornoquoten nichts, was über das übliche Maß hinausgeht." Grundsätzlich sei das Interesse der Menschen weiterhin groß, "mit laufenden oder Einmalbeiträgen eine Vorsorge fürs Alter aufzubauen.

Lohnt sich jetzt wieder der Abschluss einer Lebensversicherung?

Doch auch wenn Lebensversicherung so wieder etwas attraktiver geworden sind – unter dem Strich gilt weiterhin: für die meisten Menschen lohnt sich eine Lebensversicherung nicht. Aufgrund hoher Gebühren und niedriger Renditen sind diese Verträge oftmals Kapitalfresser und spülen den Verkäufern und den Versicherern mehr Geld in die Taschen als dem Kunden.

Wer langfristig Kapital allokieren will, sollte dies deshalb nicht in einem Versicherungsmantel mit hohen Kosten machen. Wesentlich besser bieten sich produktive Assets wie Aktien, Immobilien & Co. an, welche einen Wert generieren.

Mit Material von Reuters und dpa-afx

Lesen Sie auch:

Bis zu 111 Prozent Rendite mit den besten Fonds der Welt - Und noch viel Potenzial für 2024

Oder:

Warnsignal bei Aktien für die Ewigkeit: Alphabet, Microsoft, Apple, Allianz, Mercedes Benz verkaufen?