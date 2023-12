Diese Fonds brachten Anleger bislang in 2023 riesige Renditen. Doch auch 2024 können sich diese Produkte lohnen. Was diese Fonds so stark und besonders macht. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Die besten Fonds der Welt

Bloomberg Die besten Fonds der Welt

Wir wollten wissen, welche Fonds in 2023 bis Ende November am besten performt haben. Und so kam die obige Liste heraus. Tatsächlich brachte der BIT Global Crypto Leaders mit der WKN A3CNGM ganze 111 Prozent Rendite in diesem Jahr. Dabei setzt der Fonds von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH vor allem auf Krypto-Unternehmen und auch Kryptowährungen. So heißt es in der Fondsbeschreibung: "Der Fonds legt überwiegend weltweit in Unternehmen und anderen Vermögenswerten an, die ganz oder teilweise dem Krypto-Segment zuzuordnen sind."

Unter den Top Positionen befinden sich mit 9,6 Prozent Anteil am Fonds Riot Platforms, ein US-Unternehmen, welches sich auf die Bitcoin-Blockchain spezialisiert hat. Doch auch Microstrategy, welches riesige Bestände an Bitcoin aufkauft oder die US-Börse Coinbase, befinden sich neben der Kryptowährung Ethereum im Portfolio.

Weil viele Experten durch den erwarteten Bitcoin-ETF von Blackrock und Co, aber auch durch das Bitcoin Halving, welches im Frühjahr 2024 ansteht, einen weiteren starken Anstieg bei Kryptowährungen erwarten, könnte der BIT Global Crypto Leaders auch in 2024 durchaus nochmal stark performen.

Auch diese Fonds zählen zu den besten der Welt

Wer sich zudem die Liste der besten Fonds in 2023 anschaut, erkennt, dass es neben Krypto auch die Schwerpunkte Technology und Künstliche Intelligenz gibt. So sticht etwa der JPM US Technology A (dist) $ mit der WKN 987702 heraus. Der Fonds ist mit einem Plus von 55,40 Prozent bis Ende November der viertbeste in 2023. Dabei investiert der Fonds in die bekannten US-Schwergewichte wie Meta (6,1 Prozent Anteil), Alphabet (4,02 Prozent), Synopsys (3,88 Prozent), Nvidia (3,83 Prozent) oder Tesla mit 3,78 Prozent Anteil. Allerdings erwarten viele Experten, dass die großen US-Tech-Aktien nicht immer so stark laufen werden. Allerdings spricht der Trend aktuell für sie. Schauen Sie dazu auch unser Video auf dem neuen Youtube-Kanal von BÖRSE ONLINE:

Doch auch das Thema Künstliche Intelligenz dürfte auch 2024 ein Trendthema bleiben und Anlegern an der Börse viel Geld bescheren. So setzt etwa der Echiquier Artificial Intelligence mit der WKN A2PD44 auf viele verschiedene KI-Aktien. Zwar befinden sich in dem Fonds, welcher in 2023 bislang 41,7 Prozent Rendite brachte auch wieder einige Schwergewichte. Doch Anleger finden hier auch kleinere KI-Aktien und auch KI-Aktien aus etwa Brasilien (4 Prozent Anteil am Fonds), China (ebenfalls 4 Prozent), Kanada (3 Prozent) oder Taiwan mit 2 Prozent. Den größten Anteil machen aber auch hier US-Aktien aus.

Und lesen Sie auch: Diese Aktien kaufen jetzt die besten Investoren der Welt – 3 Favoriten von Cathie Wood, Bill Gates und Co

Schon 129 Prozent Rendite seit Jahresbeginn und kein Ende in Sicht – Die 12 aktuell besten ETFs der Welt