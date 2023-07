Immer mehr Banken hieven ihre Zinsen für das Festgeldkonto auf über 4,0 Prozent. Bei welchen Anbietern von Deutsche Bank, Postbank und Openbank bis hin zu Klarna jetzt die besten Konditionen beim Festgeld bieten.

Erst am Freitag erhöhte der Bezahldienst Klarna die Zinsen auf dem Festgeld auf 4,03 Prozent pro Jahr für 12 Monate. Damit durchbrach der nächste Anbieter die Schallmauer von 4,0 Prozent. Hier geht es direkt zum Angebot von Klarna.

Doch welche Banken zahlen jetzt eigentlich am meisten fürs Festgeld? Und wer hat die besten Konditionen?

Deutsche Bank, Postbank, Openbank, Klarna - Wer bietet am meisten fürs Festgeld?

Tatsächlich führt aktuell die Credit Agricole die Rangliste für das höchste Festgeld im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich an. Denn die französische Bank bieten Kunden auf dem Festgeldkonto 4,05 Prozent Zinsen für 12 Monate. Hier geht es direkt zum Angebot.

Damit befinden sich die Franzosen nur noch ganz knapp vor Klarna, welche zuletzt aufholen konnten. Allen Anbietern für das Festgeld ist gemein, dass sie die Europäische Einlagensicherung bieten und als sicher eingestuft werden. Für Sparer kommt es also vor allem darauf an, die höchsten Zinsen zu bekommen. Und diese sind bei der Credit Agricole und Klarna auf jeden Fall am höchsten.

Denn etwa die Openbank auf Platz 5 bietet "nur" 3,6 Prozent für 12 Monate (hier geht es direkt zum Angebot) und die Deutsche Bank und die Postbank bieten jeweils lediglich 3,00 Prozent (hier geht es zum Angebot der Deutschen Bank und hier zu dem der Postbank)

Während also immer mehr Anbieter mehr als 4,0 Prozent für 12 Monate auf das Festgeld bezahlen, müssen Kunden sich nunmehr entscheiden, auf wen sie setzen. Eine gute Alternative scheint aber auf jeden Fall zu sein, neben dem Festgeld auch einen Teil des Erspartem auf das Tagesgeldkonto zu legen:

