Innerhalb von 4 Jahren baute sich Dr. Carmen Mayer ein Millionen-Euro Vermögen auf. Dies gelang ihr vorrangig mit Aktien, Gold und Kryptowährungen, aber auch Immobilien und ihr eigenes Unternehmen trugen später dazu bei. Wie sie das geschafft hat und auf welche Aktien die Millionärin setzt.

"Ich bin eigentlich promovierte Biochemikerin und hatte mit Aktien nicht viel am Hut", sagt Dr. Carmen Mayer, die innerhalb von kurzer Zeit mit Aktien ein Vermögen aufbaute. Und sie fährt fort: "Ich habe studiert, promoviert und habe bei Roche, das ist ein großer Pharmakonzern, gearbeitet, in einer guten Position und habe gedacht, alles richtig gemacht. Aber als meine erste Tochter Leni schwanger war, wollte ich uns ein Haus in München kaufen und wir konnten uns das nicht leisten. Dann ist mir erst bewusst geworden: Ich muss etwas tun."

Und das tat sie.

So schuf sich Dr. Carmen Mayer mit Aktien, Kryptowährungen und Gold ein Vermögen

Anfangs bildete Dr. Carmen Mayer sich fort, besuchte Veranstaltungen und Seminare zum Geld-Verdienen. Dann fing sie mit 2.000 Euro an zu investieren. "Ich habe ganz klassische Aktien, die glaube ich auch jeder kennt, gekauft. Ich habe mit Amazon viel Geld verdient. Ich habe Amazon auch gehebelt. Ich habe Microsoft-Aktien gekauft. Also die ganzen Klassiker." Doch warum hat das bei ihr so gut geklappt?

Hier geht es direkt zum Interview mit der Millionärin auf unserem Youtube-Kanal:

Das Erfolgsgeheimnis von Dr. Carmen Mayer ist, dass sie auf starke Wachstums-Aktien setzt, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Zuerst schaut sich die promovierte Biochemikerin dabei den Chart der Aktie an. Nur wenn ein Papier in den vergangenen 5 Jahren mindestens 100 Prozent Rendite brachte und sich immer noch in einem guten Aufwärtstrend befindet, dann kommt diese Aktien für Carmen Mayer infrage. Und erst dann beginnt sie, das Unternehmen auch fundamental zu bewerten.

So viel Vermögen besitzt die deutsche Aktien-Millionärin

"Ich habe bald ein Millionendepot, was mich echt freut", sagt Carmen Mayer. "Dass mein Depot sich so gut entwickelt hat über die Jahre, das ist schön. Außerdem habe ich noch etwa 20 Prozent meines Vermögens, also ein paar Hunderttausend Euro und Kryptowährungen. Und in physisches Gold habe ich ebenfalls nochmal rund 10 Prozent", verrät die Millionärin. "Ich habe weiterhin zwei Immobilien. Mehr habe ich aber noch nicht, denn mir fehlt die Zeit, mein Portfolio weiter auszubauen, auch wenn ich ein großer Immobilienfan bin. Und ich begleite ja viele Frauen in meinen Ausbildungen in meinem Unternehmen und aus dem Unternehmen nehme ich auch immer wieder Geld raus, um es einfach auch zu investieren, weil wir haben ja eine GmbH Holding und dann kann man das auch alles schön hin und her schieben. Und ich. Ich mag einfach viel Geld zu arbeiten."

Auf welche Aktien die deutsche Millionärin Dr. Carmen Mayer jetzt aktuell in ihrem Portfolio setzt, wie genau die Millionärin ihre Aktien aussucht und warum ganz viele Anleger einen verhängnisvollen KGV-Fehler begehen, das verrät sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

