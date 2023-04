Viele Menschen sehnen sich danach, eines Tages die finanzielle Freiheit durch die eigenen Investments zu erreichen, nicht mehr abhängig zu sein oder gar nicht mehr arbeiten zu müssen. Doch wie geht das eigentlich – hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung!

Wer eines Tages die finanzielle Freiheit erreichen will, benötigt Disziplin, ein kontrolliertes Ausgabenverhalten und vor allem ein Ziel. Mit dieser Sieben Schritte Anleitung kann sich jeder seine individuellen Ziele zur finanziellen Freiheit setzen.

Was man dabei übrigens keinesfalls braucht, ist ein hohes Gehalt, denn der Status der finanziellen Freiheit ist nicht von einer bestimmten Summe, sondern von den eigenen monatlichen Kosten abhängig.

Schritt 1: 1000 Euro Notfallfonds

Der erste Schritt ist dabei, 1000 Euro auf dem eigenen Konto anzusparen. Tatsächlich sind Sie mit diesem Schritt schon weiter als viele andere Menschen in westlichen Ländern, da Sie sich so für unerwartete Ausgaben nicht verschulden müssen.

Schritt 2: Alle Schulden tilgen

Um das nächste Ziel auf dem Weg zur finanziellen Freiheit zu erreichen, sollten nun alle Konsumschulden ausnahmslos getilgt sein. Dies liegt vor allem an der Höhe der Zinsen, welche über der Marktrendite liegen. Einzig Schulden für Immobilien sind in diesem Schritt nicht zu beachten, da diese mit der Immobilie einen Gegenwert haben.

Schritt 3: 3- bis 6-mal monatliche Kosten in Cash

Schritt Nummer drei beinhaltet, dass Sie nach der Tilgung aller Schulden 3- bis 6-mal die monatlichen Kosten in Cash auf dem Konto haben. Wie viel genau hängt am Ende von der eigenen Risikopräferenz ab. So können Sie vor allem mit unvorhergesehenen Ereignissen wie Kündigungen und Co. besser umgehen.

Finden Sie nach dem Lesen dieses Artikels heraus, ob Sie aktuell beim für Sie besten und günstigsten Anbieter für Aktien und ETFs sind. Im BÖRSE ONLINE Broker-Vergleich.

Schritt 4: Kosten eines Jahres sparen

Haben Sie sich nun ein Sicherheitspolster aufgebaut, geht es ans Investieren. Um den vierten Schritt abzuschließen, sollten Sie jetzt die gesamten Kosten eines Jahres investieren. Seien Sie bei der Kalkulation der Kosten keineswegs zu geizig. Und rechnen Sie auch die Inflation von zwei Prozent pro Jahr bis zu dem Zeitpunkt ein, an dem Sie in den Ruhestand gehen möchten. Für einen ersten Schritt eignet es sich sicherlich, in einen breitgestreuten Fonds oder ETF wie den MSCI World zu investieren.

Schritt 5: 5-mal jährliche Kosten investiert

Doch um Schritt fünf zu erreichen, müssen Sie das, was Sie einmal getan haben, noch vier weitere Male tun. Denn jetzt erhöhen Sie Ihre Investments auf das Fünffache ihrer jährlichen Kosten. Erreichen Sie dieses Ziel sogar noch vor dem 30. Lebensjahr erhalten Sie zusätzlich den Status “Coast FIRE”. Dies bedeutet, dass Sie mit 65 Jahren finanziell frei sein werden, selbst wenn Sie keinen weiteren Cent mehr investieren. Einfach durch den Zinses-Zins-Effekt.

Schritt 6: 10-mal jährliche Kosten investiert

Wenn Sie noch einen Schritt weitergehen, erreichen Sie die Stufe sechs und haben zehnmal ihre jährlichen Kosten investiert. Von diesem Punkt an, müssen sich die wenigsten noch ernsthaft Sorgen um Geld machen und nehmen etwa schlechter bezahlte Jobs an, die ihnen aber wirklich Freude bringen.

Schritt 7: 20- bis 25-mal jährliche Kosten investiert

Doch wenn Sie bis zum Ende durchhalten, die nötige Disziplin an den Tag legen und ihre Ausgaben kontrollieren, erreichen Sie eines Tages den Status der finanziellen Freiheit. Dieser ist erreicht, wenn Sie 20- bis 25-mal ihre jährlichen Kosten investiert haben und nur noch von den Erträgen ihres Portfolios leben können.

Übrigens: Lesen Sie für konkrete Investment-Ideen für Ihren Vermögensaufbau diesen Artikel: So schafft es jeder zum Vermögen: Mit dem MSCI World, Tagesgeld, Gold, DAX-Aktien, ETFs und Kryptowährungen