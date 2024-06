Wie sich wichtige Aktienindizes im zweiten Halbjahr entwickeln - und auf welche Aktien Anleger setzen sollten



Sie gehört wohl zu den bekanntesten Börsenweisheiten überhaupt: The trend is your friend. Dennoch tun sich Anleger oft schwer, bei Aktien, die bereits seit einiger Zeit gut laufen, noch einzusteigen. Häufige Begründungen sind dann, dass es zwar ein gutes Unternehmen sei, die Aktie aber aktuell schlicht zu teuer sei. Gleichzeitig hält viele die Sorge ab, kurz vor dem Ende der Rally zu investieren. Beide Argumente werden in der Regel um den Satz ergänzt, im Falle eines Rücksetzers greife man zu.

Die Probleme dieser Herangehensweise sind vielschichtig. Zum einen sind Qualitätsaktien in aller Regel nie wirklich günstig. So wurden beispielsweise die Papiere von Novo Nordisk seit 2019 – und damit noch weit vor dem Boom um die Abnehmpräparate – nie günstiger als mit einem Kurs­-Gewinn­-Verhältnis (KGV) von 23,6 gehandelt. Im gleichen Zeitraum gab es andere Pharmawerte mit zum Teil einstelligem KGV zu kaufen.

Wer aber aufgrund der günstigeren Bewertung zu einem der Peers gegriffen hat, hatte in den letzten zwei Jahren schon fast eine Garantie, Geld zu verlieren. Auch in diesem Fall gilt, dass der Trend der Freund des Anlegers ist. Kommt eine Aktie – trotz allerlei rosiger Ankündigungen des Managements – nicht in Fahrt oder steckt sogar in einer Abwärtsbewegung, sind Spekulationen auf eine Trendwende genau das: Spekulationen - und die sind nur selten nachhaltig von Erfolg gekrönt.

Zu guter Letzt entgeht zögernden Anlegern schlicht Performance. Selbst wer erst zu Beginn dieses Jahres bei Novo Nordisk zugegriffen hat, kann sich noch über ein Plus von fast 38 Prozent freuen.

Wir haben fünf Dauerläufer und ihre Herausforderer unter die Lupe genommen und analysiert, wo die Rally noch weitergehen dürfte - jetzt zu lesen in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.



Weitere Themen im Heft:

Roaring Kitty ist wieder da

Nach drei Jahren Pause zockt Keith Patrick Gill wieder mit der Aktie der Videospiel-Ladenkette Gamestop (S.6)



TUI ist zurück im MDAX

Wer aufsteigt, wer absteigt: Die Deutsche Börse hat entschieden. Für die Kurse der Aktien spielt das eine wichtige Rolle (S.8)



Startschuss gefallen

Chinas Behörden erlauben hiesigen Herstellern erstmals Tests für fortschrittlicheres automatisiertes Fahren auf öffentlichen Straßen (S.10)



Jeder zweite Immo-Fonds abgewertet

Scope zieht Konsequenzen aus der schwachen Performance der meisten offenen Immobilienfonds. Kundengelder fließen ab (S.14)



Goldrausch in der US-Ölbranche

Die Großen fressen die Kleinen – mit zunehmendem Appetit. Die Konsolidierung der Branche ist noch lange nicht zu Ende. Allein in den Vereinigten Staaten investierten die Konzerne zuletzt einen dreistelligen Milliardenbetrag in Fusionen und Übernahmen (S.42)

