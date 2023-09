Unternehmensprofil

Novo Nordisk ist ein weltweit operierendes Healthcare-Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Diabetesversorgung. Diabetes care umfasst die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten in den Bereichen Insulin, GLP-1 und verwandte Trägersysteme und orale Antidiabetika. Die übrigen Aktivitäten sind in den Segmenten Biopharm,, Obesity care und Other serious chronic diseases gegliedert. Dabei umfasst der Geschäftsbereich Biopharm die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten in den Bereichen der Hämophilie, Therapie mit Wachstumshormonen, Hormonersatztherapie, Entzündungstherapie und andere Therapiebereiche. Obesity care ist auf Produkte rund um das Thema Adipositas ausgerichtet.

Offizielle Webseite: www.novonordisk.com