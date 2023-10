Mit Cash-Invest bietet Quirion seinen Kunden jetzt eine smarte Alternative zum Tagesgeld, mit der sich dennoch satte Zinsen verdienen lassen. Das steckt dahinter

Quirion überrascht seine Kunden nun mit einer genialen Alternative zu Tagesgeld: Cash-Invest. Dabei handelt es sich um eine Kombination von Geldmarkt-ETFs und die Zielrendite liegt bei 4,11 Prozent p.a.

„Geldmarkt-ETFs enthalten Zinspapiere mit einer sehr kurzen Laufzeit - im Durchschnitt des Cash-Invest-Portfolios derzeit 29 Tage. Auslaufende Anlagen werden deshalb schnell durch Papiere mit aktueller Verzinsung ersetzt. Dadurch liegt die Zielrendite dieses ETF-Portfolios immer sehr nah an den aktuellen Geldmarktzinsen. Ihre Anlage passt sich also sehr schnell Zinsänderungen an und schwankt nur wenig.“, heißt es beim Anbieter.

Quirion weißt allerdings darauf hin, dass die Zielrendite variabel ist und von der Marktentwicklung abhängt.

Das Angebot ist bis zum 30. Juni 2024 sogar gebührenfrei.

Übrigens: Bei Quirion gibt es außerdem drei Prozent Tagesgeld. Mehr dazu erfahren Sie hier und zum direkten Angebot des Anbieters geht es hier.

Lesen Sie auch: Überraschung beim Festgeld und Tagesgeld: Postbank und Deutsche Bank mit verblüffenden Aussagen und Zahlen