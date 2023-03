Die erfassten Fälle von Cyberkriminalität nehmen immer weiter zu. Der deutsche Digitalverband Bitkom bezifferte den wirtschaftlichen Schaden durch Cybercrime für Unternehmen in Deutschland im Jahr 2022 auf 203 Milliarden Euro. Dabei werden laut den Experten 9 von 10 Unternehmen "Opfer von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage". Außerdem gaben 45 Prozent der Unternehmen in der Studie zur Cyberkriminalität an, ihre Existenz könne durch solche digitalen Angriffe gefährdet sein. Deswegen verleiht der Finanzenverlag den Goldenen Bullen in der Kategorie "Cyber-Versicherungsinnovation des Jahres 2023" an den Spezialversicherer Hiscox. Was diese innovative Versicherung so besonders macht.

„Umfassender Schutz, vorbildliche Assistance-Leistungen und eine sehr innovative Betriebsunterbrechungs-Lösung – damit kann die Cyber-Versicherung von Hiscox überzeugen. Mit ihrer neuen Cyber-Versicherung löst Hiscox ein brennendes Problem von kleineren Unternehmen mit bis 2,5 Mio. Euro Umsatz, die immer stärker ins Fadenkreuz von Cyber-Kriminellen geraten. Wenn durch eine Cyber-Attacke eine Betriebsunterbrechung ausgelöst wird, greift sehr kurzfristig die zuvor vereinbarte Betriebsunterbrechungs-Pauschale, und dies zusätzlich zu den ohnehin von der Versicherung abgedeckten Kosten u.a. für Wiederherstellung, IT-Forensik, datenschutzrechtliche Beratung und Unterstützung bei der Krisen-PR", sagt Frank Pöpsel, Geschäftsführender Chefredakteur des Finanzenverlags zu der Auszeichnung. "Diese Tages-Betriebsunterbrechungs-Pauschale bedeutet eine wesentliche Entlastung der versicherten Unternehmen, die durch Cyber-Angriffe nicht selten in existenzgefährdende Schwierigkeiten geraten. So muss nicht mehr aufwändig nachgewiesen werden, welcher Ertragsausfall konkret aufgrund einer Betriebsunterbrechung nach einem Cyber-Angriff verloren ging – was häufig durch Wiederaufholeffekte nur schwer zu beziffern ist. Damit bietet Hiscox eine ebenso innovative wie zeitgemäße und kundenorientierte Lösung an.“

Hiscox ist ein internationaler Versicherer, der seit 25 Jahren in Deutschland tätig ist und Spezial-Versicherungen wie berufliche Haftpflichtversicherungen, Privatvermögen-Versicherungen oder eben Cybersicherheit-Versicherungen anbietet.

