Die Produktpalette der Fondsgesellschaft des Jahres Allianz Global Investors lässt keine Wünsche übrig. Neben den Megatrends der Zukunft liefert AllianzGI auch konkrete Lösungen auf die Frage: Wie navigiere ich mein Kapital durch 2023?

Allianz Global Investors wurde im Jahr 1998 speziell für das Assetmanagement gegründet und verwaltet mittlerweile über das gesamte aktive Produktportfolio 521 Milliarden Euro für institutionelle und private Anleger aus aller Welt. Die Palette umfasst Aktien-, Renten-, Private-Markets- sowie Multi-Asset-Strategien. Mehr als 600 Anlagespezialisten sind für AllianzGI an insgesamt 21 Standorten aktiv – 130 allein in der Region Asien-Pazifik. Mit einer durchschnittlichen €uro-Fonds- Note von 2,697 konnte sich AllianzGI den ersten Platz in der Kategorie „Fondsgesellschaft des Jahres 2023“ sichern.

Die jüngsten Jahre seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie waren komplex. 2023 dürfte nicht minder anspruchsvoll an der Börse werden. Das ideale Umfeld also, in dem die Profis ihr ganzes Können unter Beweis stellen können. Besonders überzeugen konnte dabei Allianz Global Investors, die Tochter des Versicherungsriesen Allianz. „Wir hatten gute Antworten für ein breites Klientel“, blickt CEO Tobias Pross zufrieden zurück.

Mit einer Durchschnittsnote von 2,697 bei den 66 getesteten Fonds der AllianzGI belegen Pross und sein Team in diesem Jahr den ersten Platz in der Kategorie Fondsgesellschaft des Jahres. Doch nicht nur der Rückblick überzeugt — mit ihrem breit gefächerten Fondsportfolio zeigt sich AllianzGI bestens aufgestellt für ein chancenreiches wie riskantes Börsenjahr 2023 und darüber hinaus. „Für Privatanleger bleiben thematische Fonds weiterhin sehr spannend. Themen wie künstliche Intelligenz, Food Security oder Cybersecurity werden nicht mehr verschwinden“, beschreibt Pross einige Megatrends, die seine Fondsgesellschaft durch diverse Fonds abdecken kann.

