Roboadvisor sind sehr beliebt – auch in Deutschland. Doch laut der Ratingagentur Morningstar sollten Sie sich zuvor diese sechs Fragen stellen, um festzustellen, ob Roboadvisor für Sie auch das Richtige sind.

Wer sein Geld schnell und unkompliziert für sich arbeiten lassen will, ohne dabei viel Aufwand zu betreiben, der nutzt zumeist einen Roboadvisor. Diese allokieren die eigenen Gelder häufige nach strikten Prinzipen auf verschiedene ETFs und bilden so die Welt-AG. Allerdings ist ein Roboadvisor keinesfalls etwas für jedermann.

Stellen Sie sich diese sechs Fragen, bevor Sie in einen Roboadvisor investieren

Laut der Ratingagentur Morningstar sollen sich Anleger vor einem Investment deswegen diese sechs Fragen stellen, um sicherzugehen, dass das Investieren in Roboadvisor für Sie doch das Richtige ist:

1. Sind die finanziellen Grundbedürfnisse abgedeckt?

Mit anderen Worten: Sind Sie schuldenfrei und haben eine Reserve von drei bis sechs Nettomonatsgehältern, um im Notfall ihre Investitionen nicht anrühren zu müssen?

2. Wollen Sie allein auf Roboadvisor setzen?

Wer nur auf Roboadvisor setzen will, macht dies oft aus Bequemlichkeit. Wenn Sie ohnehin ein eigenes Depot verwalten, können Sie die Geldanlage via ETFs auch in die eigne Hand nehmen.

3. Wie viel Geld wollen/sollten Sie investieren?

Um optimal für das Alter vorzusorgen bzw. Vermögen aufzubauen, bietet es sich an 10 bis 15 Prozent des Nettomonatsgehalts regelmäßig zu sparen.

4. Wie komplex ist Ihre finanzielle Situation?

Wer mit Roboadvisorn ein Vermögen aufbauen will, der hat es leicht. Bei wem hingegen schon eines vorhanden ist, der hat auch oftmals die Ansprüche nach komplexeren Lösungen.

5. Fühlen Sie sich sicher, damit Ihre Investitionen nicht selbst zu planen?

Wenn Sie die Arbeit einem Roboadvisor überlassen, dann geben Sie auch Verantwortung ab. Doch das ist keineswegs etwas für jedermann.

6. Würden Sie die Portfolioplanung lieber mit einem echten Menschen besprechen?

Viele Menschen, welche sich beim Investieren noch unsicher sind, können durch erfahrene Honorarberater aufgeklärt und in das Thema eingeführt werden. Sollten Sie noch unsicher sein, könnten Sie dies als alternative Option erwägen.

