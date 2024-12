Noch in dieser Woche haben Anleger die Chance auf attraktive Dividenden von bis zu 15,8 Prozent. Alles, was sie dafür tun müssen, ist die Papiere zu ihrem jeweiligen Ex-Dividendentag zu halten. Doch wer dabei sein will, der muss schnell sein.

Auch kurz vor Weihnachten gibt es für Anleger noch die Chance, sich attraktive Dividendenrenditen zu sichern. In dieser Woche winken beispielsweise bis zu 15,8 Prozent an Ausschüttungsrendite.

Doch um etwas davon zu haben, müssen sich Anleger beeilen. Nur wer die Aktie an ihrem jeweiligen Ex-Dividendentag hält, der hat auch einen Anspruch auf die jeweilige Zahlung.

Noch in dieser Woche bis zu 15,8% Dividendenrendite sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

ARMOUR Residential – Ex-Dividende: 16.12.2024 – Dividendenrendite: 14,8 Prozent

Extra Space Storage – Ex-Dividende: 16.12.2024 – Dividendenrendite: 4,1 Prozent

Oxford Square – Ex-Dividende: 17.12.2024 – Dividendenrendite: 15,8 Prozent

Telefonica – Ex-Dividende: 17.12.2024 – Dividendenrendite: 7,0 Prozent

Eversource Energy – Ex-Dividende: 18.12.2024 – Dividendenrendite: 4,7 Prozent

British American Tobacco – Ex-Dividende: 19.12.2024 – Dividendenrendite: 7,9 Prozent

Gladstone Capital – Ex-Dividende: 20.12.2024 – Dividendenrendite: 7,2 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Oxford Square

Die höchste Dividendenrendite unter der Auswahl dieser Woche bietet die Aktie von Oxford Square. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen mit Fokus auf die Finanzierung von Projekten und anderen Firmen, wodurch hohe Kapitalerträge erzielt werden können.

Dividendenaktie: British American Tobacco

Ebenfalls interessant für Einkommensinvestoren könnte die Aktie von British American Tobacco sein. Der Tabakkonzern wird seit Jahren totgesagt, liefert allerdings durch Marken wie Pall Mall oder Lucky Strike beständig hohe Renditen.

Dividendenaktie: Gladstone Capital

Hohe Dividenden gibt es außerdem bei Gladstone Capital. Leisten kann sich das Unternehmen diese, da es sich hier um eine BDC (Business Development Company) handelt. Dabei liegt der Fokus des Finanzwertes, insbesondere auf der Finanzierung und Refinanzierung von mittelständischen Unternehmen aus den USA.

