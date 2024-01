Seit Dienstag ist der Neobroker durch sein neues Kartenangebot mit 1,0 Prozent Cashback für alle Transaktionen in aller Munde. Jetzt gibt es neue Details zu dem Deal. Ist die Offerte nun doch nicht so gut wie zuvor angenommen?

Am Dienstag kündigte der Online-Broker Trade Republic, nach dem Erhalt seiner Vollbanklizenz vor einigen Wochen, ein neues Angebot an. So sollen Kunden in einigen Wochen dank des Anbieters nicht nur günstig Aktien handeln, sondern mit der neuen Trade Republic Karte auch bezahlen können.

Hier geht es zum Angebot von Trade Republic

Der Clou bei dem Angebot: Für alle Transaktionen soll es 1,0 Prozent Cashback in Form von ETF-Anteilen geben (mehr dazu erfahren Sie hier). Kunden hatten bereits in den letzten 24 Studen die Chance, sich für die Debitkarte auf die Warteliste setzen zu lassen. Nun sind allerdings neue Details zu der geplanten Karte herausgekommen, die einige Kunden das Angebot noch mal überdenken lässt:

So können Sie bei Trade Republic mit jedem Einkauf ETF-Anteile bekommen

Denn wie es einige Stunden nach der Veröffentlichung des Angebots zunächst auf der FAQ-Seite und später auf der offiziellen Website von Trade Republic hieß, ist das Cash- bzw. Saveback bis auf 15 Euro pro Monat begrenzt. Mit Ausgaben von 1500 Euro im Monat würden Kunden die Aktion demnach ausreizen.

Während die letztere Bedingung allerdings noch akzeptabel erscheint, regte sich in Dealforen schnell Unmut darüber, dass für die Nutzung des Saveback Angebots auch ein regelmäßiger Sparplan in Höhe von mindestens 50 Euro bei Trade Republic notwendig ist.

Ist das Angebot von Trade Republic nicht so gut wie zuvor angenommen?

Dementsprechend stellt sich die Frage: Lohnt sich das Angebot des Neobrokers nach der Veröffentlichung der detaillierten Konditionen noch? Die Antwort: Ja.

Denn wirft man einen Blick auf andere Karten mit Cashback, so ist die Angebotslandschaft in Deutschland relativ dünn. Die wenigen Anbieter, welche überhaupt Geld für Transaktionen an die Kunden zurückgeben, haben wesentlich schlechtere Konditionen (etwa Payback American Express – umgerechnet 1 Cent Cashback pro 3 Euro Umsatz = 0,33 Prozent).

Auch die Angebotsbedingung für einen Sparplan in Höhe von mindestens 50 Euro ist einfach erfüllbar. Denn selbst wenn Sie nicht in Aktien investieren wollen oder ihr Depot bei einem anderen Anbieter führen: Durch die Möglichkeit auch Geldmarktfonds bei Trade Republic zu besparen, haben sie eine Alternative zum Aktieninvestment und können hohe Zinsen kassieren (mehr dazu erfahren Sie hier).

Folglich lohnt es sich weiterhin einen genaueren Blick auf das Angebot zu werfen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Nicht das richtige Angebot für Sie? Dann werfen Sie jetzt einen Blick in den Börse Online Neobroker Vergleich oder den Börse Online Kreditkarten Vergleich.

Lesen Sie auch:

Trade Republic mit neuem Angebot: Einkaufen und ETF-Anteile bekommen

Oder:

Alternative Zinsen: Mit ETFs deutlich mehr Rendite als beim Tagesgeld verdienen – So geht es