Trade Rebublic ist bekannt für seine einzigartigen Angebote, die den Markt revolutionieren. Nun haut der Broker die nächste Offerte für seine Kunden raus. Das müssen Sie jetzt wissen:

Seit Trade Rebublic eine Vollbanklizenz erhalten hat, ist klar: Der Anbieter günstiger Brokerdienstleistungen will auch im sonstigen Finanzbereich Fuß fassen. Einen ersten Schritt hat man bereits mit dem Angebot von 4,0 Prozent Zinsen für Neu- und Bestandskunden gemacht – jetzt folgt das nächste Hammer-Angebot:

Einkaufen und ETF-Anteile bekommen dank Trade Republic

Denn wie das „Handelsblatt“ am Dienstag berichtet, führt Trade Republic für seine Kunden eine kostenlose Bezahlkarte ein. Diese Visa Debitkarte hat dabei ein einzigartiges Angebot, denn ein Prozent des Transaktionsvolumens erhalten Nutzer als Cashback und können dieses kostenlos an der Börse (zum Beispiel in einen ETF) via Sparplan investieren.

Damit geht der Neobroker als einer der wenigen Anbieter in Deutschland bisher den amerikanischen Weg bei Kredit- und Debitkarten, denn über dem Atlantik winken bei solchen Produkten oft hohe Boni.

Hier geht es zum Angebot von Trade Republic

Trade Republic mit neuem Angebot

Damit baut sich der Neobroker also immer mehr zur App für alles rund um das Thema Finanzen um und wird für Kunden zum Komplettpaket. Laut Informationen des Handelsblattes will Trade Republic dabei auch ein Girokonto Light einführen, das Überweisungen und Lastschriften ermöglicht.

Das Angebot soll übrigens, wie auch die 4,0 Prozent Zinsen auf das Verrechnungskonto, vorerst unbegrenzt sein.

Hier geht es zum Angebot von Trade Republic

So kommen Kunden an das Angebot von Trade Republic

Wer das Angebot interessant findet, muss sich allerdings noch etwas gedulden. Zunächst muss man zum Kunden des Brokers werden und sich anschließend auf eine Warteliste für die Karte setzen lassen. Diese dürfte in den kommenden Wochen verschickt werden.

Dabei können Kunden aus folgenden Kartenvarianten wählen (allesamt haben dieselben Konditionen): Metallkarte (einmaliger Preis 50 Euro), Plastikkarte (einmaliger Preis 5 Euro), virtuelle Karte (umsonst).

Wenn Sie auf der Suche nach einem Neobroker für Ihren Vermögensaufbau sind, dann werfen Sie einen Blick auf den Börse Online Neobroker-Vergleich.

Interesse an einer Kreditkarte? Dann lohnt sich ein Blick in den Börse Online Kreditkarten-Vergleich.

Lesen Sie auch:

Hohe Festgeld Zinsen und 50 Euro Bonus bei der Deutschen Bank

Oder:

Trotz Krise und hoher Zinsen: Jetzt ein Haus kaufen?