Der Goldpreis befand sich seit der Wahl im November in einer Schwächephase. Doch plötzlich stehen die Chancen des Edelmetalls für einen Ausbruch wesentlich besser. Steigt der Kurs jetzt demnächst auf ein neues Allzeithoch? Und ist vielleicht für Anleger bei dem Edelmetall noch mehr möglich?

Nach der Wahl von Donald Trump im November ist der Goldpreis deutlich eingebrochen. Dies führte zu Enttäuschungen bei vielen Anlegern, da der Republikaner aufgrund seiner Pläne zur Ausweitung der Schuldenstände eigentlich als positiv für die Preisentwicklung galt.

Doch nachdem die Rallye nun fast drei Monate pausiert hat, sieht es langsam so aus, als könnte bei dem Edelmetall der nächste Ausbruch kurz bevorstehen.

Goldpreis kurz vor dem Ausbruch?

So hat der Kurs kürzlich die wichtige Marke von 2.700 US-Dollar zurückerobert und scheint sich jetzt über den Widerstand bei 2.715 US-Dollar zu schieben. Diese Begrenzung hatte Mitte Dezember und Ende November den Kurs bereits zurückgeworfen, könnte aber nun durchbrochen werden.

Aus charttechnischer Sicht ist daher nun der Weg für Gold auf ein neues Allzeithoch frei und die Marke von 2.800 US-Dollar könnte zeitnah angelaufen werden.

Gold Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Kommt bald das neue Allzeithoch bei Gold und vielleicht noch mehr?

Fundamental spricht übrigens auch einiges für steigende Goldpreise, sogar vielleicht über das bisherige Allzeithoch hinaus. Denn zuletzt wiesen Daten wieder auf Goldkäufe durch die Zentralbanken hin, erstmals seit April gab es sogar wieder Transaktionen der Notenbank in China. Außerdem dürfte die Ausweitung der Staatsschulden unter Donald Trump nun tatsächlich Gold als sicheren Hafen für Investoren erscheinen lassen.

Folglich könnten sich hier noch weitere Chancen bieten, was auch einige Analysten prognostizieren. So sieht Goldman Sachs einen Anstieg im Jahr 2025 auf 2.910 US-Dollar als realistisch an. Noch etwas optimistischer ist die Bank of America mit ihrem Preisziel von 3.000 US-Dollar.

