Dieses Fintech hat vor Kurzem angekündigt, in den Wettbewerb mit Neobroker Trade Republic zu treten. Nun startet der Konkurrent die nächste Offensive, die auch N26 & Co. bedrohen könnte. Das müssen Anleger jetzt zu dem neuen Angebot wissen.

Revolut beabsichtigt, in den Markt der Neobroker einzusteigen. Dies ist bereits in den vergangenen Wochen bekannt geworden (mehr dazu hier). Nun startet das Fintech die nächste Offensive, mit der nicht nur Trade Republic, sondern ebenfalls N26 & Co. ins Visier geraten.

Neuer Konkurrent von Trade Republic startet nächste Offensive

So hat das Handelsblatt kürzlich berichtet, dass die britische Digitalbank ab sofort allen Neukunden eine deutsche IBAN zur Verfügung stellt, um sich in der Bundesrepublik stärker zu etablieren. Für Bestandskunden soll ebenfalls demnächst ein Wechsel zu einer deutschen IBAN möglich sein.

Darüber hinaus soll noch in diesem Monat ein Tagesgeld-Angebot von Revolut auf den Markt gebracht werden, womit der Kontoanbieter sowohl Trade Republic als auch klassische Neobanken wie die N26 immer weiter angreift.

Dass es Revolut mit seiner Aktion wohl sehr ernst meint, zeigen im Übrigen die Erfolge der letzten Aktionen. Wie das Handelsblatt berichtet, hat die Digitalbank ihren Kundenstamm in Deutschland binnen eines Jahres auf zwei Millionen verdoppelt.

Wird Revolut jetzt besser als Trade Republic

Die Frage, die sich Kunden nun deshalb stellt, ist: Wird Revolut jetzt Deutschlands bester Neobroker und lohnt sich ein Wechsel?

Tatsächlich ist diese zunächst zu verneinen. Trade Republic ist nicht umsonst der Marktführer in Deutschland und bietet einige einzigartige, bisher unerreichte Dienstleistungen für Kunden, wie etwa die beliebte Karte mit Saveback.

Was dagegen bisher über Revoluts Angebot bekannt ist, sind lediglich Ankündigungen und Anleger sollten abwarten, bis hier tatsächlich die vollständigen Konditionen vorliegen. In jedem Fall dürfte sich die neue Konkurrenz aber positiv für Kunden auswirken.

