Nur noch am Montag und Dienstag können sich Sparer dieses Angebot der Comdirect mit attraktiven 4,0 Prozent Zinsen und 50 Euro Bonus sichern. Zeit jetzt zuzuschlagen?

Die Zinsen in Deutschland für Tagesgelder sinken immer weiter und in dieser Woche wird mit der Comdirect die nächste beliebte Deutsche Bank die Zinsen für Neukunden kräftig absenken. Doch bis einschließlich Dienstag haben Sparer jetzt noch Zeit, sich die exzellenten Konditionen zu sichern.

4,0 Prozent Tagesgeld Zinsen und 50 Euro Bonus bei der Comdirect

So bietet die Tochter der Commerzbank Comdirect bis einschließlich 09.04. allen Neukunden 3,75 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld mit einer Zinsgarantie von sechs Monaten. Alle Einlagen unterliegen dabei der deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro.

Hier geht es zum Comdirect Tagesgeld

Wer noch mehr Zinsen will, der kann sich durch den Abschluss eines Girokontos bei der Comdirect für sechs Monate nicht 3,75, sondern 4,0 Prozent an Zinsen sichern. Zusätzlich erhalten Sparer dabei einen Bonus in Höhe von 50 Euro, wenn sie binnen der ersten drei Monate mindestens fünf Transaktionen (Überweisung, Ein- und Auszahlung, Zahlung per Lastschrift, Abheben am Geldautomaten) über jeweils 25 Euro oder mehr tätigen.

Hier geht es zum Comdirect Girokonto

Lohnt sich das Angebot der Comdirect für Sparer

Allerdings stellt sich für viele Anleger die Frage: Lohnt sich das Angebot der Comdirect für mich?

Grundsätzlich lautet die Antwort in einem Umfeld immer weiter sinkender Tages- und Festgeldzinsen eindeutig: Ja. Denn Sparer dürften bei den starken Senkungen der Angebote nicht mehr allzu lange die Chance haben, sich attraktive Konditionen zumindest für einen gewissen Zeitraum zu sichern.

Da die Comdirect das aktuell höchste Tagesgeld unter dem Dach der deutschen Einlagensicherung ohne große Bedingungen (im Falle des reinen Tagesgeldes) bietet, kann es für Sparer sehr interessant sein, sich das Angebot jetzt zu sichern.

Hier geht es zum Angebot der Comdirect

Nicht das passende Angebot für Sie? Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich

Lesen Sie auch:

DAX im Korrekturmodus?! 3 Aktien, die Anleger für Nachkäufe auf dem Zettel haben sollten

Oder:

Hohe Zinsen beim Festgeld - Diese Angebote sind jetzt noch interessant