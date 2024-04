Der DAX ist am Freitag ordentlich abgesackt und viele Anleger fürchten sich jetzt vor einer Korrektur an den Märkten. Doch diese könnte eine ideale Gelegenheit sein, diese drei Top-Aktien aus dem deutschen Leitindex zu kaufen.

Der DAX hat am Freitag mit einem Minus von über einem Prozent den Handel geschlossen. Ein seltenes Bild in einem Jahr, in dem der deutsche Leitindex von einem Hoch zum anderen gelaufen ist. Nun gehen einige Anleger und Experten davon aus, dass dieser Abverkauf der Beginn einer Korrektur am Markt sein könnte.

Allerdings müssen sich Investoren nicht vor einem Abverkauf fürchten – im Gegenteil. Ein Rücksetzer kann im Kontext des aktuellen Bullenzyklus eine ideale Chance für Nachkäufe auf einem günstigeren Niveau sein.

3 Aktien, die Anleger für Nachkäufe auf dem Zettel haben sollten

In diesem Zusammenhang kann es sich für Anleger lohnen, einen Blick auf diese drei Aktien aus dem deutschen Leitindex zu werfen, die im Falle eines Abverkaufs Kandidaten für Nachkäufe sind:

Nachkauf-Kandidat: Daimler Truck

Seit Anfang des Jahres ist die Aktie von Daimler Truck im DAX abgehoben und hat das von BÖRSE ONLINE und den Analysten vorhergesagte Kursziel in großen Teilen realisiert. Ursache sind dafür sind primär starke Fundamentaldaten.

Dementsprechend ist eine Korrektur ein idealer Zeitpunkt, um bei dem Wert nachzukaufen und eine anschließende Erholung sowie langfristiges Kurspotenzial mitzunehmen.

Nachkauf-Kandidat: Siemens

Siemens ist neben Daimler Truck einer der am besten gelaufenen DAX-Werte auf Sicht von zwölf Monaten und das trotzt der Krise von Siemens Energy im Jahr 2023 sowie dem konservativen Charakter des Unternehmens.

Besonders mit Blick auf die positiven Zukunftsaussichten des Konzerns und die Wachstumschancen der Digitalisierungssparte könnte eine Beteiligung bei einer Verbilligung der Aktie lohnenswert sein.

Nachkauf-Kandidat: SAP

Der größte Player im DAX und das Schwergewicht des Index SAP kann bei einem Rücksetzer an der Börse ein lohnendes Kaufziel sein. Denn immerhin profitiert das Unternehmen vom Cloud- und KI-Boom, ist dafür mit einem KGV von 36 aber entsprechend bewertet.

Folglich kann eine Korrektur ideal sein, um die Aktie mit fundamental starken Ergebnissen und einem beflügelnden Trend aufzusammeln.

Lesen Sie auch:

Erster MSCI World ohne Microsoft, Apple & Co: Auf diese Aktien setzt der neue ETF stattdessen

Oder:

Deutsche Telekom – darum könnten sich Aktionäre bald über mehr Geld freuen