Wenn der Wohlstand in Gefahr gerät, und das tut er in Deutschland laut dem Experten Folker Hellmeyer, dann gerät auch die Demokratie in Gefahr. Worauf die Ampel-Regierung sich bei den Europa-Wahlen gefasst machen muss.

"Eine funktionierende Demokratie gibt es nur dann, wenn ein stabiler Wohlstand gegeben ist. Überall da, wo kein stabiler Wohlstand ist oder es eine Negativspirale gibt und das Risiko besteht für Deutschland, wird Demokratie zur Demokratur und am Ende zur Autokratie bis hin zur Diktatur", sagt der Chefvolkswirt der Netfonds AG Folker Hellmeyer im Interview bei BÖRSE ONLINE. Vor allem die Europa-Wahl könnte somit für die Ampel-Regierung sehr gefährlich werden.

Nach Europa-Wahl könnte das politische Europa vollkommen anders aussehen

Für Folker Hellmeyer ist das beste Beispiel in Deutschland die Weltwirtschaftskrise von 1929 und die daraus resuitierenden Folgen ab 1933. "Wir haben also empirische Belege", findet Hellmeyer. Und er führt aus: "Es muss sein Grundverständnis für diesen Zusammenhang in der Politik da sein, doch der fehlt aktuell bei der Ampel Regierung komplett. Und das ist eine meiner größten Sorgen. Übrigens auch eine große Sorge seinerzeit von Helmut Schmidt, der auf die Frage meint: „Wie stark ist die Demokratie in Deutschland verankert?" auch sagte, dass die Demokratie an sich ein Wohlstandsgebilde sei."

Gerade für die anstehenden Europa-Wahlen im Juni sieht Folker Hellmeyer viele Gefahren auf Deutschland und seinen Wohlstand zukommen: "Europa wird Ende des Jahres 2024 politisch nicht mehr so aussehen wie zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist die erste These. Und das ist keine Raketentechnik. Da brauchen wir nur die Meinungsumfragen nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Europäische Parlament eine neue Fokussierung bekommt, ist sehr hoch."

Folker Hellmeyer: Das macht die Ampel-Regierung alles falsch

"Erstens haben wir keine Energieversorgungssicherheit mehr" resümiert Experte Hellmeyer. "Wir haben keine Konkurrenzfähigkeit bei den Energiepreisen für unsere Wirtschaft. Zusätzlich haben wir ein Hochsteuersystem, das prohibitiv ist für Unternehmer. Wir haben ein Bürokratiesystem, das förmlich unsere wirtschaftliche Aktivität in wesentlichen Teilen erstickt. Wir haben ein Bildungsniveau, wo wir in der Europäischen Union nur noch vor Rumänien stehen. Wir haben eine Infrastruktur, die international bestenfalls sich im Mittelmaß bewegt. Wir haben eine IT-Infrastruktur, die sich eher im letzten Drittel bewegt. Und das sind alles elementare Gründe für Investitionstätigkeit. Und wir brauchen Investitionstätigkeit, nur allein die Abschreibung, die ist ja auf unseren Kapitalschock, die Summe aller Unternehmen stattfinden, zu ersetzen und damit den Pool der Einkommen für den Staat und die privaten Haushalte stabil zu halten."

Dennoch würde die Politik diese wesentlichen Punkte nicht verstehen. Warum es jetzt also richtig knallen könnte in Deutschland, warum jeder in Deutschland verstehen sollte, was der Kapitalstock ist und warum die Geo-Politik die Börsen und Aktien zum Einsturz bringen kann, das sehen Sie jetzt in unserem Interview mit Folker Hellmeyer.

Und lesen Sie danach auch: Wirtschaftsexperte Thomas Mayer fordert radikalen Neustart für Deutschland und Europa