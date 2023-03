Aktuell erhöhen zahlreiche Banken ihre Zinsen für das Tagesgeld. Dies gilt für Neukunden und für Bestandskunden. Doch wie viele Zinsen zahlt eigentlich die Postbank auf dem Tagesgeldkonto und steht hier eine Erhöhung ins Haus?

Aktuell bekommen Kunden bei der Postbank 0,25 Prozent Zinsen pro Jahr auf dem Postbank Tagesgeldkonto. Dies gilt sowohl für Bestandskunden, als auch für Neukunden. Weil zuletzt zahlreiche Banken ihre Zinsen auf dem Tagesgeldkonto deutlich erhöht haben, wie etwa die Commerzbank und ihre Tochter Comdirect (erfahren Sie hier mehr dazu), wollte BÖRSE ONLINE von der Postbank wissen, ob ebenfalls geplant ist, die Zinsen zu erhöhen?

Postbank: Werden die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto erhöht?

Auf Nachfrage von BÖRSE ONLINE sagte eine Sprecherin der Deutschen Bank: "Wir werden die Entwicklung auf den Zinsmärkten weiter beobachten."

Aktuell ist eine Erhöhung also nicht geplant. Kunden der Postbank behalten das Tagesgeldkonto aber gut im Auge, denn zahlreiche andere Banken erhöhen die Zinsgutschriften für Kunden. Gut vorstellbar also, dass sich auch bei der Tochter der Deutschen Bank in den kommenden Wochen etwas tut. Aktuell begnügen sich Kunden der Postbank mit 0,25 Prozent Zinsen pro Jahr auf dem Tagesgeldkonto. Und wer mehr Zinsen verdienen möchte, der schaut im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich, wo es aktuell bis zu 2,50 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeldkonto gibt.