Mit der Project Real Estate AG hat nach mehreren Tochtergesellschaften nun auch die Holding der Project Gruppe aus Nürnberg einen Insolvenzantrag gestellt. Von Stefan Rullkötter

Die folgenden Einschätzungen zum Immobilienmarkt hatte Vorstand Alexander Schlichting Ende April 2023 im Interview gegeben. Seine Aussagen erscheinen nun in einem anderen Licht:



Börse Online: In vielen Medien ist von Immobilienkrise die Rede. Teilen Sie als wichtiger Marktteilnehmer diese Einschätzung?

Alexander Schlichting: Bei den aktuellen Rahmendaten halten wir einen „Immobiliencrash“ für nicht realistisch. Für eine seriöse Betrachtung muss man sich die Teilmärkte genau anschauen.

Welche Änderungen wünschen Sie sich als Projektentwickler vom Gesetzgeber und von der öffentlichen Verwaltung?

Vor allem eine massive Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen. Die Bauämter benötigen dringend personelle und fachliche Unterstützung, damit sie eine Baugenehmigung innerhalb von maximal drei Monaten erteilen können — und zwar überall in Deutschland. Derzeit warten wir zum Teil ein Jahr und mehr auf eine Baugenehmigung in den Metropolregionen.

Vonovia hatte Anfang 2023 als erster großer deutscher Immobilienkonzern angekündigt, unter den derzeitigen Rahmenbedingungen Neubauprojekte für das laufenden Jahr zu stoppen. Wie reagieren Sie als Bauträger?



Aktuell befinden sich viele Marktteilnehmer noch in der Auslotungsphase. Das heißt, Kaufinteressenten warten erst mal ab, ob sich in den nächsten Monaten noch Kaufpreisrückgänge ergeben und somit Einsparpotenziale erzielen lassen. Verkäufer hingegen wollen ihre Immobilie nicht unter dem Wert abgeben, den sie auch in einem rückläufigen Marktumfeld erzielen können und müssen, um möglichst noch einen Gewinn zu realisieren. Insofern ist es sinnvoll, in der jetzigen Marktbereinigungsphase besonders umsichtig zu agieren, und dazu gehört es auch, abwarten zu können. Auch in solch herausfordernden Zeiten ergeben sich Opportunitäten, die wiederum attraktive Wertschöpfungsperspektiven mit Neubauprojekten in Aussicht stellen.

