Der bekannte Fondsmanager Ray Dalio rät Anlegern jetzt zu Tagesgeld und Cash, anstatt zu hoch dotierten Anleihen und anderen Schuldverschreibungen. Doch was steckt dahinter?

Ray Dalio ist zweifelsohne einer der größten Investoren aller Zeiten, der aus seinem zwei Zimmer Appartement fast im Alleingang den größten Hedgefonds der Welt aufgebaut hat. Doch nun hat der sich inzwischen im Ruhestand befindliche Dalio eine eher seltsam anmutende Nachricht an Anleger. Das hat es damit auf sich:

Sind Tagesgeld und Cash jetzt besser sind als Anleihen & Co?

So wurde der bekannte Investor auf einer Konferenz in Singapur befragt, wie er denn kurzfristig Geld anlegen würde. Darauf sagte Dalio:

„Ich möchte keine Schulden besitzen, wissen Sie, keine Anleihen und solche Dinge.“

Dies überraschte viele Anleger, denn immerhin hält der nach Dalios Prinzipien geformte All-Weather-Fund ja bekanntlich einen größeren Teil Anleihen im Portfolio. Allerdings stimmt diese Aussage mit Dalios kürzlichen Äußerungen überein, in denen sich der ehemalige Hedgefonds-Manager sehr besorgt über die Schuldensituation in Amerika zeigte und sogar vor einem Crash warnte.

Statt dem Investment in Anleihen empfahl Dalio übrigens stattdessen Tagesgeld und Cash zu halten, vor allem bei den annehmbaren Zinssätzen. So sagte er in einem Nachsatz zu der Frage:

„Vorübergehend, im Moment, ist Bargeld meiner Meinung nach gut … und die Zinssätze sind in Ordnung. Ich glaube aber nicht, dass [es] von Dauer sein wird.“

Sollten Anleger laut Ray Dalio jetzt besser nicht auf Anleihen setzen?

Doch sollten Anleger nach der Emphelung von Ray Dalio lieber auf Tagesgeld und Cash statt auf Anleihen setzen?

Tatsächlich gibt es in Zeiten eines regelrechten Zinsrennens bei Banken sehr wenig Gründe in Anleihen zu investieren. So bieten Geldhäuser wie die C24 (zum Angebot geht es hier) oder die Bank of Scotland (zum Angebot geht es hier) 4,0 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld.

Gleichzeitig werden Anleihen (vor allem Unternehmensanleihen) jetzt aber immer mehr als Tagesgeld-Alternative angepriesen, wobei viele Risiken scheinbar unter den Tisch gefallen lassen werden.

Anleger sollten sich also sehr gut überlegen, ob sie auf Anleihen setzen wollen und ob es nicht vielleicht sinnvoller ist den Rat von Ray Dalio zu beherzigen.

