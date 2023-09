Ab sofort erhöht die Commerzbank das Tagesgeld. Dabei steigen die Zinsen sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden. Wie viele Zinsen es gibt und ob sich das lohnt.

Ab heute, dem 12. September 2023, erhöht die Commerzbank die Tagesgeld-Zinsen. Für Bestandskunden erhöht sich der Satz von 0,6 Prozent pro Jahr auf 0,75 Prozent. Und für Neukunden gibt es statt 3,0 Prozent für die ersten 12 Monate jetzt neu 3,25 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld. Hier geht es direkt zum Angebot der Commerzbank

Commerzbank erhöht Tagesgeld-Zinsen - Lohnt sich das?

Mit der aktuellen Zinserhöhung der Commerzbank springt Deutschlands zweitgrößtes Geld-Institut bei den Tagesgeld-Zinsen im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich auf den elften Platz von 33 bei einer Laufzeit von 6 Monaten. Bei 12 Monaten ist es mit ebenfalls 3,25 Prozent Zinsen für ein Jahr sogar der fünfte Platz. Dazu schreibt die Commerzbank selbst: "Der Zinssatz gilt für 12 Monate ab der Kontoeröffnung des Topzinskonto Plus, für Guthaben bis zu 10.000.000 Euro. Nach Ablauf des Aktionszeitraums gelten die Zinssätze und die Betragsstaffeln des TagesgeldKontos, diese finden Sie in unserem Preisaushang." Hier geht es direkt zu den 3,25 Prozent Zinsen der Commerzbank.

3,25 Prozent Zinsen für 12 Monate sind durchaus hoch, aber es geht sogar noch mehr. Sparer können sich deswegen auch anderweitig orientieren und schauen sich etwa die 4,18 Prozent Rendite für 12 Monate Tagesgeld bei FollowMyMoney (hier geht es zum Angebot) an oder die 4,06 Prozent bei der Check24-Tochter C24 Bank (hier geht es zum Angebot).

Zusätzlich schreibt die Commerzbank: "Den Aktionszins erhalten Sie bei Übertragung von Geldern auf ein Topzinskonto Plus, soweit die Gelder, in den letzten sechs Monaten nicht auf einem Konto bei der Commerzbank AG, der comdirect oder onvista angelegt waren. Die Zinsgutschrift erfolgt 12 Monate nach Eröffnung des Kontos. Nach der Umstellung des Topzinskonto Plus auf das TagesgeldKonto erfolgt die Zinsgutschrift jährlich zum 31.12."

Zudem erwartet Sparer keine Mindestanlagesumme und auch keine Kontoführungsgebühr beim Tagesgeld der Commerzbank. Die Zinsen gibt es für eine Summe von bis zu 10.000.000 Euro und es gilt die Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken.

