Obwohl es an der Börse viele schlechte Nachrichten gäbe, steigen die Kurse weiter, sagt Vermögensverwalter Johannes Hirsch. Warum die Börsen wirklich abgestürzt sind, weswegen sich jetzt große Chancen bei Aktien ergeben, warum der KI-Trend aber vorbei sein könnte.

„Es ist ganz normal, dass die Börsen auch mal zweistellige Korrekturen durchmachen“, erklärt Johannes Hirsch, Vermöegsnverwalter bei antea. „Wenn ich mich recht erinnere, dann passiert das beim DAX historisch sogar zwei Mal im Jahr“, fügt er hinzu. Insofern sollten Anleger sich nicht zu sehr von Panik leiten lassen. „Die Gründe waren dabei vielfältig: Der Carry-Trade, die sich anbahnende Rezession, ein kleines Patzen der KI-Blase. Doch ich würde sagen: Der Markt war einfach mal reif für eine Korrektur und die schwachen Hände wurden aus dem Markt gespült.“

So würde man jetzt ja auch sehen, dass die Börsen wieder steigen. Und das, obwohl es sehr viele schlechte Nachrichten gäbe, so Hirsch.

Große Börsen-Überraschung für Aktien im September?

So seien viele einzelne Zahlen, die aus der Wirtschaft kommen, schlecht. Viele Indikatoren würden nach unten zeigen. Doch Johannes Hirsch merkt an: „Vor dem Hintergrund hat die amerikanische Notenbank durchaus Luft, jetzt die Zinsen senken zu können und dann ist es egal, was genau im September passieren wird. Mir geht es darum, dass der September nur den Anfang darstellt, dass wir also in Richtung des nächsten Dreivierteljahress regelmäßige Zinssenkungen bekommen werden, die uns dann durchaus anderthalb Prozentpunkte dann nach unten bringen können.“ So folgert Hirsch, dass die Wirtschaftszahlen zwar etwas sinken, aber dass es sich dabei nur um die Zuwachsraten handelt. Insgesamt sei immer noch ein BIP-Wachstum da. Und: „Wenn die Notenbank jetzt die Zinsen senkt, dann ist eigentlich der Boden dafür bereitet, dass wir in 2025 im Verlauf durchaus positive Entwicklungen haben können.“

Vorsichtig sein sollten Anleger allerdings bei KI-Aktien. Diese hätten nämlich „die beste aller Welten vorweggenommen.“

Wie Anleger jetzt richtig mit ihren Aktien umgehen, welche neue wichtige Rolle das Edelmetall Gold laut Johannes Hirsch jetzt bekommt und welchen Aspekt Anleger bei der US-Präsidentschaftswahl noch gar nicht auf dem Schirm haben, das sehen Sie im kompletten „Smartes-Geld“-Video mit Johannes Hirsch.

