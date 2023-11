Die ING wartet mit einer ganz besonderen Aktion für potenzielle Neukunden auf: Jetzt können sich Anleger satte 150 Euro Prämie für die Eröffnung eines Depots sichern. So geht es ganz unkompliziert:

Der Black Friday steht vor der Tür und während viele andere mit ihren Angeboten noch auf sich warten lassen, hat die ING schon einen echten Hammer-Deal vorgestellt. So können sich Neukunden jetzt 150 Euro für ein Depot bei der ING sichern. Das müssen Sie dazu wissen:

Saftiger Bonus bei der ING: Jetzt 150 Euro für ein Depot sichern

Wer im Zeitraum vom 13.11.23 bis 04.12.23 ein Direkt-Depot bei der ING eröffnet, der kann sich 150 Euro Prämie in Form eines Amazon-Gutscheins sichern. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist das Depot hier zu eröffnen und anschließend im Zeitraum von maximal sechs Wochen 5000 Euro zu investieren (egal ob per Sparplan oder per Direktkauf). Übrigens ist auch ein Depotübertrag möglich, um diese Summe in das Depot zu bringen.

Im Anschluss erhalten Sie dann die Prämie bis spätestens zum 31.01.24 per Mail, allerdings muss die investierte Summe bis zum 30.06.24 auf dem Konto bleiben, da die Bank sich sonst vorbehält, den Bonus zurückzufordern.

Grundsätzlich gilt das Angebot dabei für alle Kunden, die im Zeitraum von zwölf Monaten kein identisches Produkt bei der ING hatten. Haben Sie also nur ein Girokonto o. Ä. können Sie trotzdem die Prämie des Geldhauses erhalten.

Hier geht es zum Angebot der ING.

Lohnt sich das Angebot der ING mit saftigem Bonus?

Doch natürlich muss man sich die Frage stellen, ob sich das Angebot der ING auch wirklich lohnt.

Tatsächlich beantwortet sich diese Frage schon mit Blick auf die Renditegesichtspunkte, die die diese Aktion bietet. So erhalten Anleger hier nämlich eine marktneutrale und sichere Rendite von drei Prozent bei einer Anlage von 5000 Euro und dies binnen weniger Monate. Ein Wert, der selbst mit den aktuell hohen Tagesgeld-Angeboten (mehr dazu hier), nicht erreichbar ist.

Dementsprechend kann sich die Eröffnung durchaus lohnen, aber auch da die ING als Broker selbst einige Vorteile bietet. So gibt es hier die Möglichkeit der Eröffnung von 800 ETF- und 650 Fondssparplänen, die dauerhaft kostenlos sind. Außerdem haben Anleger Zugriff auf 14 Börsenplätze sowie eine kostenlose Depotführung.

