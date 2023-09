Kürzlich veröffentlichte die Schufa eine beunruhigende Studie zum Umgang mit Krediten von Verbrauchern. Das sind die Ergebnisse und das sollten Sparer und Anleger jetzt unbedingt wissen:

Während die Preise vielerorts noch steigen, wollen sich viele Haushalte offenbar nicht weiter finanziell einschränken. Aus diesem Grund steigt die Anzahl der Kredite trotz hoher Zinsen deutlich. Ein klares Alarmsignal kam kürzlich von der Schufa:

Schufa mit Alarmsignal

Denn für Anschaffungen auf Pump nutzen Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland zunehmend Kleinkredite. Vier von zehn (42,6 Prozent) neu vereinbarten Ratenkrediten hierzulande lagen im vergangenen Jahr unter 1000 Euro, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten "Risiko- und Kreditkompass" der Auskunftei Schufa hervorgeht.

Insgesamt sei die Zahl der neu abgeschlossenen Ratenkreditverträge 2022 "rasant" auf mehr als 9,1 Millionen gestiegen, konstatierte die Schufa. Dies sei ein Zuwachs von 30 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021. Gut 3,8 Millionen der 9,1 Millionen Verträge waren demnach Kleinkredite unter 1000 Euro. Ein Jahr zuvor hatte die Auskunftei mit Sitz in Wiesbaden in dieser Kategorie etwas mehr als 2 Millionen neue Verträge gezählt. Erstmals war nun der Anteil der Kleinstkredite größer als der Anteil der neu abgeschlossenen Kredite über Beträge von mehr als 10 000 Euro.

Das kann für viele Haushalte gefährlich werden

Vor allem jüngere Menschen nutzen nach Erkenntnissen der Schufa häufig die Möglichkeit, Einkäufe zum Beispiel im Online-Handel in Raten abzuzahlen. Schufa-Vorstandsmitglied Ole Schröder warnte: "Auch die Rückzahlung von vielen kleinen Krediten kann schnell zu finanzieller Überlastung führen."

Denn Überschuldung ist tatsächlich aktuell zu einem Risiko geworden, vor allem wenn Haushalte die sehr hohen Zinsen unterschätzten. Aus diesem Grund sollten Sie grundsätzlich von der Aufnahme von Krediten für Konsumgüter absehen. Denn nur was Sie in Cash bezahlen können, können Sie sich auch leisten (Ausnahme Immobilien). Ansonsten droht einigen ein Versinken in der Schuldenfalle.

Überwiegend werden die Kredite jedoch bisher noch vertragsgemäß bedient: Wie in den beiden Vorjahren haben die Verbraucher der Schufa zufolge in 97,9 Prozent der Fälle ihre Ratenkredite zuverlässig zurückgezahlt. Allerdings zeigten regelmäßige Verbraucherbefragungen, dass wegen der allgemein gestiegenen Preise "bei vielen Menschen die finanziellen Rücklagen mittlerweile aufgebraucht" seien, führte Schröder aus.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Mit diesen einfachen Methoden werden Sie Schulden in Windeseile los

Oder:

Finanzielle Freiheit mit Tagesgeld oder Festgeld erreichen – Ist das erst ab 7 Prozent Zinsen möglich?