Grant Cardone hat sich ein Vermögen von vier Milliarden Dollar aufgebaut. Er gibt acht Tipps, was er sich von Reichen abgeschaut hat, die ihr Vermögen stetig vermehren.



Grant Cardone hat sich nach Angaben des US-TV-Senders CNBC ein Vermögen von vier Milliarden Dollar aufgebaut. Er leitet die Investmentgesellschaft Cardone Capital und ist Bestsellerautor von "The 10X Rule". Er gibt acht Tipps, was er von Reichen gelernt hat, die „ultra-reich“ geworden sind. Hier die Tipps:

1. Nicht gleich zu viel diversifizieren



„Es ist im Allgemeinen eine gute Praxis, sein Portfolio zu diversifizieren, indem man in eine Mischung aus verschiedenen Aktien, Fonds und anderen Anlagen investiert. Aber wenn die reichsten Menschen ihr Vermögen aufbauen, investieren sie oft in ihre eigenen Projekte und diversifizieren dann, wenn sie mehr verdienen.“



2. Schulden sind nichts für Privatleute, sondern nur für Unternehmen



"Als ich mein Vermögen aufgebaut habe, habe ich keine Schulden für nicht lebensnotwendige Anschaffungen wie Designerkleidung oder luxuriöse Häuser angehäuft. (…) Ich wollte kein Geld für Zinszahlungen verschwenden. Stattdessen wollte ich alles, was ich verdiente, in die Schaffung von mehr Geld stecken. Das bedeutete für mich, dass ich mein Einkommen in mein Unternehmen steckte. "

3. Die eigene Immobilie ist nicht immer eine gute Idee



„Man könnte meinen, dass der Kauf eines Hauptwohnsitzes der amerikanische Traum ist, aber es ist selten das, was die Wohlhabenden als erstes anstreben. Meiner Meinung nach bringt der Erwerb von Wohneigentum nicht immer die gleiche Rendite wie andere Investitionen, die man tätigen kann. Ich besitze drei Häuser, aber ich habe sie erst gekauft, als ich in der Lage war, sie in bar zu kaufen.“



4. In Gewerbeimmobilien investieren



„ Cashflow-Immobilien - Gewerbeimmobilien, bei denen Sie nach Abzug der Hypothekenzahlungen, der Grundsteuer und der Instandhaltung einen monatlichen Gewinn aus der Miete erzielen - eine großartige Möglichkeit, Ihr Geld zu vermehren. Sie können aus dem Besitz dieser Immobilien ein passives Einkommen erzielen, und sie sind oft leichter zu verkaufen als ein Hauptwohnsitz. Wenn Sie einen Hauptwohnsitz verkaufen, müssen Sie einen Käufer finden, der sich vorstellen kann, dort zu leben. Wenn Sie eine rentable Mietimmobilie verkaufen, müssen Sie nur einen Käufer finden, der einen Gewinn erzielen will."



5. Große Mengen kaufen.



„Die Wohlhabenden sind bereit, mehr zu kaufen, um einen besseren Preis pro Einheit zu erzielen und Zeit für die Wiederholung nutzloser Tätigkeiten zu sparen."



6. Das Netzwerk ausbauen und pflegen



„Ich habe noch nie jemanden gehabt, der in mich investiert hat, der mich nicht kannte. Und die meisten Immobilien, die ich heute besitze, wurden von Verkäufern erworben, die mich anderen qualifizierten Käufern vorgezogen haben, weil wir bereits Beziehungen hatten und sie Vertrauen in meine Fähigkeit zum Abschluss hatten. Je mehr jemand Sie kennenlernt, desto mehr vertrauen sie Ihnen und haben Vertrauen in Ihre Talente und Fähigkeiten. Dies führt zu besseren Möglichkeiten, schnelleren Entscheidungen und höheren Gewinnspannen. Investieren Sie also Zeit und Ressourcen in den Aufbau und die Pflege der richtigen Kontakte.“



7. Nie zufrieden sein



„Die Wohlhabenden sind nie mit dem zufrieden, was sie bisher erreicht haben. Sie glauben, dass sie immer noch mehr erreichen können. Das hilft ihnen, groß über zukünftige Geschäftsideen, Erfindungen, Investitionen und andere Wohlstandsmultiplikatoren nachzudenken.“



8. Auf Expertise von anderen setzen und Zeit sparen



„Die Wohlhabenden wissen, dass Zeit die einzige wirklich knappe Ressource ist. Man kann nicht mehr davon kaufen. Deshalb maximieren sie ihre Zeit, indem sie sich von dem Bedürfnis befreien, jedes noch so kleine Detail ihres Unternehmens oder Portfolios zu kontrollieren, und lernen, effektiv auszulagern und an gute, kluge Leute zu delegieren, die ihre Zeit gegen Geld tauschen.“

