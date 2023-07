Beim Tagesgeld ist in Deutschland schon lange der Zinskampf entbrannt, doch auch viele Broker bieten Verzinsung zu attraktiven Konditionen. Vor allem diese vier Angebote sollten Sie beachten.

Auch wenn vielen Banken immer noch zu wenig Zinsen zahlen, müssen sich Anleger keineswegs damit zufriedengeben. Einige Banken haben inzwischen die Angebote für die Verzinsung deutlich angepasst und durch einen simplen Wechsel kann eine Menge Geld verdient werden. Mehr dazu im Börse Online Tagesgeld-Vergleich.

Aber nicht nur bei den Banken gibt es attraktive Angebote, sondern auch bei den Brokern.

So erstaunlich hohe Zinsen erhalten Sie bei den verschiedenen Brokern in Deutschland

So kann man sich nicht nur die eigenen Rücklagen oder das Gesparte verzinsen lassen, sondern auch das nicht investierte Kapital auf dem Verrechnungskonto. Das kann besonders attraktiv sein, wenn man in der aktuellen Marktphase eine Cash-Quote hält oder eine Dividendenstrategie mit regelmäßiger Reinvestition fährt.

Aus diesem Grund sollten Anleger vor allem diese vier attraktiven Angebote kennen:

Trade Republic - 2 Prozent Zinsen ohne Schnickschnack

Das erste und auch älteste Angebot am Markt ist das von Trade Republic. Diese bieten Ihnen zwei Prozent Zinsen auf das nicht investierte Kapital und das bis zu einer Höhe von 50.000 Euro.

Dazu müssen keine Bedingungen erfüllt werden und das Angebot gilt sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden. Hier gelangen Sie direkt zum Angebot.

Scalable Capital – Für anspruchsvolle Anleger

Für etwas anspruchsvollere Anleger dürfte hingegen das Angebot von Scalable Capital etwas sein. Um hier Zinsen zu erhalten, müssen Anleger das Abomodell Prime+ für 4,99 Euro im Monat unterhalten.

Dafür gibt es allerdings auch ab dem 1. August 2,6 Prozent Zinsen auf das nicht investierte Kapital und Orders zu 0 Euro Gebühren ab 250 Euro. Auch dieses Angebot richtet sich dabei sowohl an Neu- als auch Bestandskunden. Hier geht es direkt zum Angebot von Scalable Capital.

S-Broker – Für Neukunden

Ganz neu ist dagegen das Angebot des S-Brokers. Hier erhalten Neukunden 2,3 Prozent für die ersten sechs Monate nach der Kontoeröffnung, ohne Bedingungen.

Danach gibt es 1,25 Prozent Zinsen, was demselben Zinssatz wie dem für die Bestandskunden entspricht. Trotzdem ist die Verzinsung damit noch wesentlich höher als bei den meisten Sparkassen. Hier geht es direkt zum Angebot von S-Broker.

Außerdem interessant: eToro

Ein weiteres interessantes Angebot gibt es für Kunden bei eToro. Hierbei handelt es sich um einen Mulit-Asset-Broker, der Differenzkontrakte, CFDs, Aktien und weitere Finanzinstrumente anbietet. Allerdings können Kunden auch Kryptowährungen, Aktien und Co real handeln.

Ab einem Guthaben von 10.000 US-Dollar (Kunden können natürlich auch in Euro anlegen, was einfach umgerechnet wird) erhält man hier zwei Prozent Zinsen auf sein eingelegtes Kapital. Um an die Zinsen zu kommen, zählen sowohl das investierte, als auch das nicht investierte Geld, wobei dann wiederum nur das nichtinvestierte verzinst wird. Wer mehr Geld einlegt, der steigt im Rang des sogenannten Mitglieder-Clubs und erhält auch höhere Zinsen. Diese Zinsen erhalten Sie ab den folgenden Einlagen:

25.000 US-Dollar: 2,4 Prozent Zinsen

50.000 US-Dollar: 2,9 Prozent Zinsen

250.000 US-Dollar: 5,0 Prozent Zinsen

Hier geht es direkt zum Angebot von eToro

