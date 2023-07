Ab sofort erhöht die Consorsbank die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto für Neukunden auf 3,5 Prozent für 6 Monate. Wer bestimmte Bedingungen erfüllt, kann den Zeitraum für 3,5 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld auch bis auf 12 Monate ausweiten. So geht es.

Nachdem die Consorsbank die Zinsen für Bestandskunden schon ab dem 5. Juli von 0,6 Prozent auf 0,8 Prozent erhöhte (lesen Sie hier Einzelheiten dazu: Consorsbank hebelt die Zinsen für das Tagesgeld nach oben: So viele Zinsen gibt es jetzt) legt die Consorsbank jetzt auch bei den Zinsen für Neukunden nach. Denn bislang gab es 3,2 Prozent für 6 Monate. Doch nun schießen die Zinsen nach oben:

Consorsbank erhöht Tagesgeld Zinsen für Neukunden

Denn ab sofort zahlt die Consorsbank 3,5 Prozent Zinsen für das Tagesgeld. Dabei gilt dies für die ersten 6 Monate nach Neuanlage und für Vermögen bis 1.000.000 Euro. Darüber wird das Geld mit 0,8 Prozent pro Jahr verzinst. Zusätzlich gilt das Angebot für "Privatkunden, die in den letzten 6 Monaten keine Konten und/oder Depots bei der Consorsbank geführt haben", wie die Consorsbank selbst schreibt.

Hier geht es direkt zum Angebot der Consorsbank

Mit den neuen Konditionen schafft es die Consorsbank beim Tagesgeld im Betrachtungszeitraum von 6 Monaten auf Platz 4 im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich. Für 12 Monate kommt man damit aktuell auf 2,17 Prozent Rendite, weil die Zinsen quartalsweise ausbezahlt werden.

Doch jetzt kommt der Tagesgeld-Knaller: Denn Kunden können unter bestimmten Voraussetzungen die 3,5 Prozent Zinsen nicht nur für 6 Monate, sondern für insgesamt 12 Monate bekommen.

Tagesgeld-Knaller mit 3,5 Prozent Zinsen für 12 Monate

Denn Neukunden, die eine der beiden folgenden Voraussetzungen erfüllen, können die erhöhten Zinsen der Consorsbank auf dem Tagesgeld nicht nur für 6, sondern insgesamt für 12 Monate erhalten. So schreibt die Consorsbank detailliert: "Erfüllen Sie in den ersten 4 Monaten nach Eröffnung Ihres Tagesgeldkontos eine der beiden Bedingungen:

1. Sparplan mit mind. 100 Euro Sparrate anlegen und aktiv besparen



2. Wertpapiere für mindestens 1.000 Euro kaufen"

Damit würden Neukunden sogar 3,5 Prozent Zinsen für 12 Monate bekommen. Aktuell wäre dies dann das beste Angebot für 12 Monate Tagesgeld im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich. Allerdings behält sich die Consorsbank vor, bei diesen 6 Bonus-Monaten die Zinsen zu senken, sollte die EZB ihre Zinsen für die Einlagenfaszilität senken.

Wichtig: Neukunden müssen keinen Sparplan abschließen und Wertpapiere kaufen, um für die ersten 6 Monate die Zinsen auf dem Tagesgeld der Consorsbank in Höhe von 3,5 Prozent zu erhalten. Liegt das Geld einfach auf dem Tagesgeldkonto, dann sinkt die Verzinsung nach den 6 Monaten einfach auf - Stand jetzt - 0,8 Prozent. So kommen Sparer dann auf 2,17 Prozent Zinsen in den ersten 12 Monaten.

Übrigens: Wer bei der Consorsbank ein Depot zusätzlich neu eröffnet und nach 8 Monaten mindestens 10.000 Euro auf dem Depot hat, der erhält zusätzlich 100 Euro Prämie. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Und lesen Sie auch: Bis zu 6 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld: Zu schön um wahr zu sein?

oder: Viel besser als der MSCI World - Diese beiden sicheren ETFs brachten 75 Prozent Gewinn in 5 Jahren