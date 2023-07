Die 40er und 50er-Jahre im Leben eines jeden Menschen bedeuten eine ganze Menge Veränderung. Damit aber nicht auch noch das Investieren in dieser Zeit schwer wird, hat die Ratingsagentur Morningstar eine Roadmap zum Investieren im mittleren Alter herausgebracht.

Auch wenn die 40er und 50er-Jahre im Leben eine komplizierte Phase sein können, müssen Sie es beim Investieren keineswegs sein. Mit diesen Tipps der Ratingagentur Morningstar investieren Sie zielgesetzt und richtig im Alter zwischen 40 und 59 Jahren.

So investieren Sie am besten in Ihren 40er und 50er-Jahren

Während die 30er und immer öfter auch die 20er-Jahre den Anfang einer Investorenkarriere darstellen, sind die späteren Jahre vor allem darauf ausgerichtet Fehler, die man in den Anfangsjahren gemacht hat zu vermeiden und mit den nun hoffentlich höheren Beträgen gute Anlageentscheidungen zu treffen.

Maximieren Sie ihr Humankapital in den 40er und 50er-Jahren

Deswegen ist es das Wichtigste in den eigenen 40ern und 50ern, das Potenzial des eigenen Humankapitals zu maximieren und ihm seine höchste Ertragskraft zu entlocken. Gerade in diesem Lebensabschnitt sollte viel Geld für die spätere Altersvorsorge verdient werden.

Nicht der Lifestyle-Inflation anheimfallen

Allerdings ist es nicht nur wichtig dieses Geld zu verdienen, sondern auch zu behalten. Deswegen sollten Sie gerade in besagtem Alter nicht dazu verleitet werden, der Lifestyle-Inflation anheimzufallen, sondern zunächst einmal ihre Sparraten erhöhen.

Schützen Sie, was Sie haben

Auch an der Börse sollte das Geld aber nicht verloren werden, deswegen sollten Sie nach dem Motto “Ich schütze, was ich besitze” investieren. Daher sollten keinesfalls unnötige Risiken für Zockereien & Co. eingegangen werden.

Risiken aus dem Portfolio räumen

Im gleichen Atemzug sollten Anleger aber auch vorhandene Risiken wie Klumpengewichte und Co beseitigen und versuchen, das Portfolio schlanker und effektiver zu gestalten.

Ein großes Portfolio bedeutet nicht gleich großen Aufwand

Das bedeutet aber nicht, dass ein jetzt hoffentlich wesentlich größeres Portfolio auch einen gleich großen Aufwand verursachen muss. Gerade ein passiver Ansatz kann dabei helfen das Depot unkompliziert und schlank zu halten.

